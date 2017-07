635x357 Debuta “War for the Planet of the Apes” y encabeza taquilla. JAKE COYLE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Impulsada por las buenas críticas, la cinta de ficción "War for the Planet of the Apes" debutó en las salas cinematográficas de Estados Unidos y Canadá, donde se colocó en la cima de la taquilla con unos 56,5 millones de dólares recaudados durante el fin de semana, tumbando del sitio privilegiado a "Spider-Man: Homecoming".

Aun así, la película abrió bien por debajo de la cinta previa de la franquicia, "Dawn of the Planet of the Apes", que debutó en 2014 con 72,6 millones de dólares.

Aunque muchos esperaban una competencia más apretada, "Spider-Man" cayó al segundo sitio, con 45,2 millones de dólares, tras debutar en el primer puesto con 117 millones la semana previa.

La cinta de Fox "War of the Planet of the Apes" se puso a la cabeza de lo que ha sido toda una anomalía del verano: la confluencia inusual de varios estrenos de películas aclamadas. Cinco de las seis mejores películas de la taquilla _"War of the Planet of the Apes," ''Homecoming," ''Baby Driver," ''The Big Sick" y "Wonder Woman"_ tuvieron rankings de 92 o más puntos según la página Rotten Tomatoes, mientras que la sexta _"Despicable Me 3"_ fue bien recibida como estreno familiar sólido.

La secuela de Universal "Despicable Me 3" obtuvo 18,9 millones en su tercera semana y se colocó en el tercer lugar, sumando un total de 188 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá. La comedia de acción de Edgar Wright "Baby Driver" le siguió con 8,8 millones, acumulando un total de 73,2 millones.

Otro ingreso notable en este fin de semana fue de la elogiada comedia romántica de Kumail Nanjiani "The Big Sick", que se expandió a 2.600 salas luego de tres semanas de proyecciones limitadas. La cinta de las productoras Lionsgate-Amazon Studios producida por Judd Apatow recaudó 7,6 millones, un éxito extraño para una comedia en un verano que ha estado repleto de decepciones.

El filme de terror "Wish Upon", de Broad Green Pictures, fue el otro estreno del fin de semana, y obtuvo 5,5 millones de dólares.

El próximo fin de semana podría continuar con la buena racha de estrenos con buenas críticas. La cinta de Christopher Nolan sobre la Segunda Guerra Mundial "Dunkirk" llegará a las salas y ya cuenta con excelentes reacciones tempranas.

A continuación la lista de las diez películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada comScore. Entre paréntesis las cifras internacionales, en caso de estar disponibles):

1. "War for the Planet of the Apes", 56,5 millones de dólares (46 millones de dólares a nivel global).

2. "Spider-Man: Homecoming", 45,2 millones

3. "Despicable Me 3", 18.,9 millones

4. "Baby Driver", 8,8 millones

5. "The Big Sick", 7,6 millones

6. "Wonder Woman", 6,9 millones

7. "Wish Upon", 5,6 millones

8. "Cars 3", 3,2 millones

9. "Transformers: The Last Knight", 2,8 millones

10. "The House", 1,8 millones.