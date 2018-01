Discurso de Oprah domina los momentos en los Globos de Oro

De un mar de vestidos negros al discurso de Oprah Winfrey, los momentos más destacados de los Globos de Oro se vieron marcados por un llamado para una mayor igualdad de género.

Un año después de que la política, y el ocupante recientemente electo de la Casa Blanca, dominaran la conversación y el tono de los Globos de Oro, apenas hubo mención a esos temas en la ceremonia del domingo. Este año todo se trató de política de género y lógicamente del movimiento #MeToo que ha sacudido a Hollywood y se ha diseminado en otros sectores con sorprendente velocidad.

Hubo referencias a la desigualdad de salarios y reconocimiento para las mujeres, mientras que la actriz galardonada Frances McDormand dijo que hay “un cambio tectónico” en la estructura de poder de Hollywood. Fue una noche para reflexionar coronada por el encendido discurso de Oprah Winfrey en el que proclamó “su tiempo se acabó”.

A continuación algunos de estos momentos.

LA ALFOMBRA ROJA SE PONE SERIA

Generalmente las entrevistas en la alfombra roja se enfocan en la procedencia de los vestidos y la joyería. Este año se habló de las condiciones de trabajo para agricultores y limpiadores además de demandas para la igualdad de salarios en todos los niveles de la sociedad. Varias actrices, incluyendo a Meryl Streep, Michelle Williams y Emma Watson, llevaron como acompañantes a activistas sociales para poner la atención en soluciones reales a los duros problemas fuera de Hollywood.

“Nos sentimos un poco incentivadas en este momento en especial”, dijo Streep. “Para unirnos en una gruesa fila negra que separe el entonces del ahora”.

LA ESTRELLA POLAR DE LAURA DERN

Fue una noche de discursos inusualmente poderosos, ya fueran largos o cortos, que coincidieron elocuentemente con el momento de #MeToo. Uno de ellos llegó por Laura Dern, quien se llevó el galardón a la mejor actriz de reparto en las categorías de televisión por "Big Little Lies", una serie que retrata no sólo el abuso sexual sino a un grupo de mujeres que descubre su poder cuando se unen. Al usar su personaje para describir la cultura anterior en la que la gente tenía miedo de hablar, Dern instó a Hollywood a apoyar y emplear a los sobrevivientes que tienen la valentía de denunciar. Y agregó: “Enseñémosle a nuestros niños que hablar sin miedo a las consecuencias es nuestra nueva estrella polar en la cultura”.

UNA MENCIÓN ASTUTA A UNA OMISIÓN EVIDENTE

Una de las omisiones más flagrantes de las nominaciones de este año llegó en la categoría de mejor director, en la que Greta Gerwig no fue considerada por su muy elogiada "Lady Bird". Natalie Portman, quien presentó el premio al mejor director, no iba a dejar que eso quedara sin ser notado. “Y aquí están todos los nominados masculinos”, dijo provocando risas. El mexicano Guillermo del Toro ganó en la categoría por "The Shape of Water". Barbra Streisand aprovechó para hacer un comentario sobre sobre los Globos al recordar que ella es única mujer que ha ganado en la categoría de mejor director y lo hizo en 1984. “Eso fue hace 34 años gente, ¡el tiempo se acabó!”, dijo.

UN CAMBIO TECTÓNICO

Una de las grandes ganadoras fue "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", en la que Frances McDormand interpreta a una madre que presiona a la policía para que resuelvan la violación y el asesinato de su hija. Al recibir su premio a la mejor actriz, McDormand dijo al público: "Mantengo mis posturas políticas privadas, pero fue realmente genial estar en este salón y ser parte de un cambio tectónico en la estructura de poder de nuestra industria”, y agregó: “Créanme, las mujeres en este salón esta noche no están aquí por la comida, estamos aquí por el trabajo”.

OPRAH DOMINA AL PUBLICO

Pero de entre todos los discursos elocuentes ninguno encendió tanto a los asistentes como el de Winfrey, quien recibió varias ovaciones al advertir no una sino tres veces a los hombres poderosos que abusan de las mujeres: ¡su tiempo se acabó!”. Terminó su conmovedor discurso de aceptación del premio a la trayectoria Cecil B. DeMille, con un llamado para las jóvenes: "Quiero que todas las niñas que están viendo aquí y ahora sepan que un nuevo día está en el horizonte”, dijo. “Y cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será porque muchas mujeres magníficas ... y algunos hombres bastante fenomenales, luchan duro para asegurar que se convertirán en los líderes que nos lleven a un tiempo en el que nadie tenga que decir yo también (“me too”)”. La directora Ava DuVernay escribió después en Twitter que la sala estaba “todavía vibrando como electricidad por ese discurso”.

STERLING K. BROWN HACE HISTORIA

Aunque la mayoría de la charla fue sobre el progreso en la igualdad de género, el actor Sterling K. Brown de "This Is Us" habló del progreso en otros temas. Se convirtió en el primer hombre negro en ganar un Globo de Oro en la categoría de mejor actor en una serie de drama. Agradeció al creador del programa, Dan Fogelman, por escribir un papel “para un hombre negro que sólo puede ser interpretado por un hombre negro”. Brown dijo sentirse agradecido porque "estoy siendo visto por quien soy y apreciado por quien soy y esto hace mucho más difícil desestimarme o desestimar a cualquiera que se vea como yo”.

DENUNCIA CONTRA UN CANAL POR DESIGUALDAD DE SALARIOS

El debate también se ha dado en gran parte para buscar la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, pero Debra Messing y Eva Longoria fueron muy específicas al denunciar a E! Entertainment Television sobre el asunto al hacer entrevistas en la alfombra roja.

Messing hizo una referencia a la reciente salida de E! de la presentadora Catt Sadler, quien dijo que ganaba la mitad de su compañero Jason Kennedy.

“Me sorprendió mucho escuchar que E! no cree en pagarle a sus copresentadoras femeninas lo mismo que sus copresentadores masculinos”, dijo. "Extraño a Catt Sadler".

Longoria también expresó el punto a Ryan Seacrest. "Apoyamos la igualdad de género y la igualdad salarial y esperamos que E! siga esa iniciativa con Catt también", dijo.

THELMA Y LOUISE

En una noche que reconoció a las mujeres en Hollywood, fue muy acorde tener a Thelma y a Louise, es decir a Geena Davis y Susan Sarandon, entregando un premio. Davis, quien por años ha sido una defensora por la igualdad de género en el cine, bromeó cínicamente al decir que las dos ya tienen “arreglado todo”. También señaló que los hombres en la categoría que presentaron acordaron devolver la mitad de su salario para que las mujeres puedan ganar más que ellos. Ella estaba bromeando.

DISCURSO CORTADO Y COMIDA RÁPIDA

Guillermo del Toro, ganó el premio al mejor director pero tuvo que callar a la orquesta después de que comenzaron a tocar cuando estaba dando su discurso de agradecimiento.

“Bájenle a la música ... me tardé 25 años en llegar aquí, denme un minuto”, dijo risueño.

El director mexicano ganó por la cinta de fantasía situada en la era de la Guerra Fría "The Shape of Water". La película es protagonizada por Sally Hawkins como una limpiadora muda que se enamora de una creatura anfibia que vive encerrada en un laboratorio del gobierno.

El emotivo discurso de Del Toro también fue una oda a su amor por los seres extraños. Al agradecer al equipo y al elenco de la cinta les dijo: “Mis monstruos les agradecen”.

Después Del Toro tuiteó una fotografía del menú de un establecimiento de la cadena de hamburguesas In-N-Out con el pie de foto “celebración tras los Globos”.

___

Cobertura de AP a la temporada de premios https://apnews.com/tag/AwardsSeason