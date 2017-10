Entrevista AP: Ford y Gosling, cara a cara en “Blade Runner”

LOS ANGELES (AP) — Harrison Ford tiene la broma habitual de que no puede recordar el nombre de Ryan Gosling.

"Estuve encantado por la oportunidad de trabajar con el chico. ¿Cómo se llama?", dijo Ford a The Associated Press hace unos meses.

Es algo que volvió a hacer recientemente en un programa de tertulia, esta vez sentado junto a Gosling.

"¿Ryan?", le preguntó Ford a su coprotagonista de "Blade Runner 2049" tras una breve pausa, desempeñando correspondientemente el papel de "leyenda de 75 años ligeramente distante".

"Es Ryan", respondió Gosling, de 36 años, con la voz impávida, haciéndose un poco el "coprotagonista desconcertado".

O quizás no solo un poco. Es difícil saber con este par, que de algún modo puede transmitir sinceridad, sarcasmo y humor en una respuesta de tres palabras.

En una entrevista reciente con la AP queda claro, empero, que Ford y Gosling realmente se entretienen el uno con el otro, aun cuando Ford no sepa cuántos años tiene el joven astro.

AP: ¿Se conocían antes de “Blade Runner 2049”?

FORD: ¿A él? No. Lo vi una o dos veces por casualidad, pero conocía su trabajo. Me encantaba su ambición, sus elecciones. Me encantaban los cineastas con los que optaba trabajar cuando podía haber tomado decisiones más obvias y me encantaba lo que producía. ... Pero los productores estaban pensando en él de todos modos, así que lo que yo pensaba no importaba.

AP: Hicieron algunas escenas peligrosas desgarradoras, incluyendo una importante en un tanque de agua.

GOSLING: Fue muy parecido a lo que se ve en cámara.

FORD: Las cosas pasan mucho más lento cuando trabajas con bestias mecánicas y máquinas de olas. El tiempo entre el tiempo que toma hacer la toma que se toma. ... Permíteme decirlo de nuevo: el tiempo entre el tiempo que toma hacer las tomas, no es el tiempo que toma hacer las tomas, es el tiempo entre lo que toma hacer las tomas lo que toma tiempo.

GOSLING: ¿Es así como se siente el peyote?

FORD: (risas) No podría saberlo.

AP: Se ha hablado mucho de tu puñetazo accidental a Ryan. ¿Cómo fue interpretar esa larga secuencia de pelea?

GOSLING: Inquietante.

FORD: Es complicado.

GOSLING: Inseguro.

FORD: Es complicado.

GOSLING: Impredecible.

FORD: La cámara se movía, Ryan se echaba para atrás, yo me acercaba. Yo soy el que puede ver dónde está la cámara. Hay luces estroboscópicas al mismo tiempo. Él reacciona a los puños. Fue complicado y fue divertido, físico pero divertido. Recuerdo que ese par de días fueron maravillosos hasta que tuve que humillarme a mí mismo con una disculpa.

(Gosling ríe)

FORD: Tuve que arrastrarme a tu camerino cargando una botella de whisky escocés.

GOSLING: Vino y me dijo, "te perdono".

FORD: Sí.

GOSLING: Lo cual resulta interesante que él describa como que se arrastró a mi camerino para decirme "te perdono".

FORD: Yo no tenía que decir eso.

GOSLING: ¡No, no tenías que! Fue grande de tu parte.

FORD: Muchos tipos no hubieran hecho el esfuerzo, pero yo me acerqué.

GOSLING: Me reconfortó el corazón.

AP: Ryan tiene ahora básicamente la edad que tú tenías cuando te hiciste famoso. Ryan, ¿esperas seguir los pasos de Harrison y seguir haciendo películas a los 75?

FORD: Llamémoslo huellas, no pasos.

GOSLING: La experiencia de él es única para él. El hecho de que él, a mi edad, bueno, no estaba comenzando, venía haciéndolo desde mucho antes, pero al mismo tiempo eras una persona completamente formada antes de que todo este otro elemento entrara a tu vida. Supongo que yo realmente no puedo decir eso...

FORD: Estás siendo generoso. Yo me desarrollé tarde. Me tomó tiempo llegar hasta donde tú estás. No sé cuántos años tienes tú. De verdad no sé. Pero creo que yo tenía unos 25 o 26 cuando estaba bajo contrato con Columbia. Independientemente de lo mayor de 25 que seas. ... Toma más ahora. Uno tiene que ser mucho más real que este negocio.

GOSLING: ¿En serio?

FORD: En esa época era más negocio que realidad. Ellos solo querían retorcerte y darte la forma de algo más, de algo exitoso. No les importaba un bledo lo que te hacía único. Cualquier cosa potencialmente interesante de ti no les interesaba. El negocio ha madurado mucho desde entonces y ha atraído a artistas más maduros.

AP: ¿Hay algo que les preocupe sobre el estado de Hollywood o hacia dónde va?

FORD: No soy un generalista. No hay tal cosa como Hollywood. Es imaginación. En todas partes del mundo se hacen películas y se cuentan historias. Se están haciendo películas increíbles en países de los que nunca has escuchado que son tan avanzadas y emocionalmente interesantes. Hollywood es un estado mental, es una atracción turística. Pero, dicho esto, todavía hay enormes recursos disponibles para los cineastas. Hay oportunidades. Hay gente en la industria del cine que tiene un entendimiento agudo del negocio y una apreciación por el trabajo de los demás. Pero la idea de Hollywood está como rota.

AP: ¿Qué opinas tú, Ryan?

GOSLING: Yo estoy aprendiendo. Estoy tomando notas, también.

AP: Ryan, ¿te ha hecho pensar este filme en si revisitarías alguno de tus personajes 35 años después?

GOSLING: Cualquier actor sería afortunado de crear un personaje en su carrera que alguien quisiera revisitar, ni hablar de múltiples personajes. Lo que él está haciendo es incomparable.

FORD: Participar de mi propia suerte, eso es lo que estoy haciendo. Crecí en un momento afortunado en "Hollywood".

GOSLING: Como dije, yo solo estoy tomando notas.

