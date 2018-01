635x357 Exclsuiva AP: Nuevas reglas para manejo de sobres del Oscar. SANDY COHEN (Associated Press)

LOS ANGELES (AP) — Tras asumir la responsabilidad por el épico error del año pasado en los Oscar al anunciarse el premio a la mejor película, Tim Ryan de PwC se puso a trabajar.

Interrogó a los asociados que cometieron la metida de pata y contactó personalmente a las docenas de personas afectadas: los productores, presentadores y directores de escena de la gala, así como los realizadores de "La La Land" y "Moonlight".

En los meses que siguieron, PwC se reunió con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en múltiples ocasiones para proponer nuevos protocolos y salvoconductos con el fin evitar que algo así vuelva a pasar en el futuro. Ryan reveló seis nuevas reformas a The Associated Press.

"Una de las cosas más decepcionantes para mí fue todo el trabajo maravilloso que se había hecho, no solo el año pasado sino en los últimos 83 años, en torno a la precisión, confidencialidad e integridad de ese proceso", dijo. "Y donde nos equivocamos fue en la entrega del sobre".

El error del año pasado ocurrió cuando un representante de PwC les entregó erróneamente un sobre con el nombre de la ganadora del premio a la mejor actriz, Emma Stone de "La La Land", a los presentadores de la categoría de mejor película, Warren Beatty y Faye Dunaway. Eso resultó en que "La La Land" fuera nombrada como mejor película antes de que uno de los productores de ese filme revelara el error y anunciara que "Moonlight", de hecho, era la ganadora.

Ryan dijo que los procedimientos de votación para los Oscar y la tabulación de los nominados y ganadores no cambiarán. Las reformas se enfocarán en vez en los rituales con los sobres.

Ryan dijo que estará personalmente involucrado en las operaciones del Oscar este año como presidente de PwC para Estados Unidos y socio mayoritario de la compañía.

Otros cambios incluyen:

— La adición de un tercer socio que se sentará con los productores del Oscar en la sala de control durante la ceremonia. Al igual que con los socios apostados a cada lado del escenario del Teatro Dolby, esta persona tendrá un juego completo de sobres con los nombres de los ganadores y los conocerá de memoria. "Considérenlo un control de seguridad", dijo Ryan.

— Los dos socios que trabajaron en los Premios de la Academia del año pasado han sido reemplazados, aunque Ryan confirma que ambos siguen trabajando para PwC. Los nuevos socios a los lados del escenario que supervisarán los sobres incluyen a Rick Rosas, quien previamente trabajó en ese puesto por 14 años, y su colega Kimberly Bourdon, de la oficina de la compañía en Los Ángeles.

— Un nuevo proceso formal se ha establecido para la entrega de los sobres. Tanto el presentador famoso como un director de escena confirmarán que han recibido el sobre correcto para la categoría que está a punto de anunciarse.

— Los tres socios de PwC asistirán a los ensayos de la gala y practicarán qué hacer si surge algún percance. "Porque, como bien sabemos, les tomó mucho tiempo responder el año pasado cuando cometimos el error", dijo Ryan. "Así que estamos practicando formalmente los ‘qué tal si’".

El último cambio es uno que la academia instauró de inmediato el año pasado: los socios de PwC tienen prohibido usar teléfonos celulares o acceder a las redes sociales durante la ceremonia.

"Nuestro único foco será el espectáculo y entregar los sobres correctos", dijo Ryan.

Además de tabular los votos para los nominados y ganadores del Oscar, PwC maneja gran parte de la contabilidad de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, incluyendo auditorías e impuestos.

La directora ejecutiva de la academia, Dawn Hudson, dijo que tras revisar la relación entre ambas organizaciones, y dado que la votación y discreción en torno a los premios Oscar nunca se vieron comprometidas, la academia le acreditó el percance del sobre a un simple error humano.

"Aun así, fue un error humano grande y un error humano muy público", dijo Hudson.

Por último, funcionarios de la academia y miembros de su junta directiva decidieron no "tirar 83 años de perfecta sociedad debido a esto, que aunque enorme, fue un error humano", dijo, y agregó que PwC ayudó a construir el sistema de votación digital que la academia ha estado usando para los Oscar en años recientes.

"Permítanme decirles, no creo que este error vuelva a suceder", dijo Hudson, quien vio desde el público cómo el error parecía ocurrir en cámara lenta en el escenario. "Establecimos muchos protocolos para asegurarnos de que no pase, pero de todos modos no creo que ocurra. Creo que todo el mundo estará muy enfocado en hacerlo bien".

Ryan está similarmente confiado.

"Mi naturaleza, como persona, es de una paranoia saludable. Pero también sé que no hemos dejado de tomar ninguna medida. Se lo debemos a la academia", expresó. "Aunque me siento muy, muy bien por todo el trabajo que se ha hecho y la atención al detalle que se ha dado, nuestro trabajo no termina hasta que baja el telón".

Las nominaciones a los Premios de la Academia, en su 90ma edición, se anuncian el martes. Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia el 4 de marzo.

Sandy Cohen está en Twitter como www.twitter.com/SandyCohen75.