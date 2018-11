635x357 Fallece Stan Lee, padre del cómic moderno. LINDSEY BAHR (Associated Press)

LOS ÁNGELES (AP) — Stan Lee, la mente creativa que revolucionó el mundo del cómic y ayudó a generarle miles de millones de dólares a Hollywood al darle debilidades humanas a superhéroes como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y Hulk, falleció el lunes a los 95 años de edad.

Lee fue declarado muerto en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, de acuerdo con Kirk Schenck, abogado de la hija de Lee, J.C. Lee.

Como el principal escritor de Marvel Comics y posteriormente como editor, Lee era considerado por muchos el arquitecto de los cómics contemporáneos. Revivió a la industria en la década de 1960 al incluir los atuendos y la acción que ansiaban los jóvenes lectores y al mismo tiempo insistir en historias más sofisticadas, diálogo avanzado, sátira, ciencia ficción e incluso filosofía.

Millones acogieron su rara mezcla de fantasía realista, y muchos de sus personajes, incluyendo a Spider-Man, Hulk y los X-Men, se convirtieron en estrellas de Hollywood. Entre los proyectos recientes que Lee ayudó a convertir en realidad se encuentran filmes como “Avengers: Infinity War”, “Black Panther” y “Guardians of the Galaxy” y series de televisión como “Agents of S.H.I.E.L.D” y “Daredevil”. Lee era una figura reconocida entre sus seguidores, con apariciones en películas de Marvel y proyectos televisivos.

“Creo que a todo el mundo le encantan las cosas que trascienden la vida misma. Me gusta pensar que son cuentos de hadas para adultos”, dijo durante una entrevista con The Associated Press en 2006. “Todos crecimos con los gigantes, los ogros y las brujas. Luego creces y te vuelves demasiado viejo para los cuentos de hadas. Pero creo que nunca te dejan de gustar esas cosas, van más allá de la edad, son mágicas y muy imaginativas”.

Lee consideraba los cómics como una forma de arte y fue sumamente prolífico. Según varias personas, cada día durante 10 años presentó una nueva historieta.

“Escribí tantas que ya ni sé. Escribí cientos o miles”, dijo a la AP en 2006.

Su mejor momento fue en la década de 1960, cuando le dio vida a Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man, Iron Man y varios personajes más.

“Había algo en el ambiente. Nada me salía mal”, recordó.