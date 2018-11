Fallece Stan Lee, padre del cómic moderno

LOS ÁNGELES (AP) — Stan Lee, la mente creativa que revolucionó el mundo del cómic y ayudó a generar miles de millones de dólares en Hollywood al darle debilidades humanas a superhéroes como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y Hulk, falleció el lunes a los 95 años de edad.

Lee fue declarado muerto en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, de acuerdo con Kirk Schenck, abogado de la hija de Lee, J.C. Lee.

Como el principal escritor de Marvel Comics y posteriormente como editor, Lee era considerado por muchos el arquitecto de los cómics contemporáneos. Revivió a la industria en la década de 1960 al incluir los atuendos y la acción que ansiaban los jóvenes lectores y al mismo tiempo insistir en historias más sofisticadas, diálogo avanzado, sátira, ciencia ficción e incluso filosofía.

Millones acogieron su rara mezcla de fantasía realista, y muchos de sus personajes, incluyendo a Spider-Man, Hulk y los X-Men, se convirtieron en estrellas de Hollywood.

Entre los proyectos recientes que Lee ayudó a convertir en realidad destacan filmes como “Avengers: Infinity War”, “Black Panther” y “Guardianes de la Galaxia” y series de televisión como “Agents of S.H.I.E.L.D” y “Daredevil”. Lee era una figura reconocida entre sus seguidores y llegó a tener cameos en películas de Marvel y proyectos televisivos, con ese cabello cano, lentes y su frase favorita "¡excelsior!" (excelente).

El astro de Capitán América, Chris Evans lamentó la muerte de Lee en Twitter: "Nunca habrá otro Stan Lee. Por décadas le dio a los jóvenes y a los viejos aventuras, escapadas, confort, confianza, inspiración, fortaleza y alegría. Exudaba amor y amabilidad y dejará una huella indeleble en tantas, tantas vidas. ¡Excelsior!".

Lee consideraba a los cómics como una forma de arte y su producción fue prolífica. De acuerdo con algunas versiones presentaba un cómic nuevo cada día. “Escribí tantos que ya ni sé. Escribí cientos o miles”, dijo a The Associated Press en 2006.

Su mejor momento fue en la década de 1960, cuando le dio vida a Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man, Iron Man y numerosos personajes más. “Había algo en el ambiente. Nada me salía mal”, recordó.

Sus héroes distaban mucho de ser buenos y virtuosos, a diferencia del rival de DC Comics, Superman.

Los Cuatro Fantásticos peleaban entre ellos, Spider-Man era incitado para para actuar como superhéroe por su alter ego, Peter Parker, quien se enamoraba sin ser correspondido, tenía problemas con el dinero y caspa. Silver Surfer, un alien condenado a deambular por la atmósfera de la Tierra, se quejaba de la naturaleza mala del hombre. Hulk estaba marcado por la ira, Daredevil era ciego e Iron Man tenía un corazón débil.

“La belleza de los personajes de Stan Lee es que primero que nada eran personajes y después eran súper héroes”, dijo Jeff Kline, productor ejecutivo de la serie animada de "Men in Black" a The Blade of Toledo, Ohio, en 1998.

Algunos de los personajes de Lee se convirtieron en símbolos del cambio social, la agitación interna de Spider-Man representaba al Estados Unidos de la década de 1960, mientras que Black Panther y She-Hulk reflejaban la lucha de las minorías y de las mujeres.

“Me gusta pensar que son cuentos de hadas para adultos”, dijo a AP en 2006. “Todos crecimos con los gigantes, los ogros y las brujas. Luego creces y te vuelves demasiado viejo para los cuentos de hadas. Pero creo que nunca te dejan de gustar esas cosas, van más allá de la edad, son mágicas y muy imaginativas”.

Lee escribió la mayoría de los comics de Marvel durante los 60, incluyendo Avengers y X-Men, dos de los grupos más populares de sus héroes. En 1972 se convirtió editor y director editorial de Marvel y cuatro años después se habían vendido 72 millones de copias de Spider-Man.

“Se volvió nuestro Mickey Mouse”, dijo alguna vez Lee sobre el héroe enmascarado que escala rascacielos.

Lee también publicó varios libros incluyendo "The Superhero Women" en 1977 y "How to Draw Comics the Marvel Way" al año siguiente, cuando fue nombrado editor del año por la organización Periodical and Book Association of America.

CBS convirtió a Hulk en una popular serie de televisión en la que Bill Bixby y Lou Ferrigno interpretaban a este científico convertido en ser salvaje de 1978-82. Una serie de Spider-Man se transmitió brevemente en 1978. Y ambos personajes aparecían también en series animadas.

La primera película de gran presupuesto basada en los personajes de Lee fue "X-Men", la cual se convirtió en un éxito en el 2000, recaudando más de 130 millones de dólares en cines de Norteamérica. A "Spider-Man" le fue incluso mejor con más de 400 millones en 2002. Tras estas dos cintas surgió un imperio de películas de Marvel, una de las franquicias más lucrativas en la historia del cine en la que la más reciente película de Avengers, “Infinity War", superó los 2.000 millones de dólares a nivel mundial. En una década las películas del Universo Cinematográfico de Marvel han recaudado más de 17.600 millones de dólares a nivel mundial.

Stanley Martin Lieber nació el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York. Comenzó a trabajar en Timely Comics tras graduarse de la secundaria.

A los pocos meses el editor y director de arte renunció dejando a Lee, de entonces 17 años, con el control creativo de la empresa, que creció y cambió de nombre a Atlas Comics y finalmente, Marvel. Lieber también cambió su nombre pensando que el Lee sería usado para “cómics tontos” y su nombre verdadero para novelas. Trabajaba por 50 centavos la página.

Su esposa y cómplice en casi todo, Joan Lee, murió en julio del año pasado, dejándolo vulnerable a personas abusivas que comenzaron a rodearlo mientras él tenía problemas de salud física y mental. En sus últimos meses surgieron demandas, peleas en la corte y una investigación por abuso de personas mayores ante la incertidumbre de quién representaba a Lee.

A Lee le sobrevive su hija, Joanie, y un hermano menor que también trabajó en cómics Larry Lieber.

El periodista de The Associated Press John Rogers contribuyó a este despacho.