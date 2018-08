635x357 “Fallout” se impone ante Winnie the Pooh.

NUEVA YORK (AP) — Winnie the Pooh y "Christopher Robin" no pudieron ganarle a Tom Cruise y "Mission: Impossible — Fallout" en taquilla.

La sexta película de Cruise de la saga de "Mission: Impossible" se impuso en cartelera por segunda semana con 35,3 millones, aumentando el total de la cinta de Paramount a 124,8 millones, de acuerdo con cifras finales divulgadas el lunes.

Esto fue suficiente para superar con facilidad a "Christopher Robin" de Disney que debutó con 24,6 millones por venta de boletos. Tras haberse realizado con unos 75 millones de dólares, la película de Marc Forster, con actores reales y animación por computadora, es protagonizada por Ewan McGregor en el papel de Christopher Robin adulto, quien se reúne con sus queridos amigos del Bosque de los Cien Acres.

La comedia de acción "The Spy Who Dumped Me", protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon, debutó en tercer puesto con 12,1 millones para Lionsgate.

A continuación, las 10 películas con los mayores ingresos de taquilla de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según cifras compiladas el lunes por la firma especializada comScore:

1. "Mission: Impossible -- Fallout", 35,3 millones de dólares

2. "Disney's Christopher Robin", 24,5 millones

3. "The Spy Who Dumped Me", 12,1 millones

4. "Mamma Mia! Here We Go Again", 9 millones

5. "The Equalizer 2", 8,7 millones

6. "Hotel Transylvania 3: Summer Vacation", 8 millones

7. "Ant-Man and the Wasp", 6,3 millones

8. "The Darkest Minds", 5,8 millones

9. "Incredibles 2", 4,9 millones

10. "Teen Titans Go! To the Movies", 4,7 millones