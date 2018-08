Filme de Jackson sobre I Guerra Mundial debuta en octubre

LONDRES (AP) — La nueva película del director de "El señor de los anillos" Peter Jackson, un documental que transforma imágenes granulosas de la Primera Guerra Mundial en color, ya tiene título y fecha de estreno mundial.

"They Shall Not Grow Old" se proyectará en el Festival de Cine de Londres y otras salas alrededor de Gran Bretaña el 16 de octubre, menos de un mes antes del centenario del fin de la guerra, anunció el festival el martes.

El realizador ganador del Oscar restauró películas del Museo Imperial de la Guerra usando tecnología digital de punta y coloración a mano junto con archivos de audio de veteranos de guerra hablando sobre el conflicto.

Jackson dijo que "quería atravesar la niebla del tiempo y sacar a estos hombres al mundo moderno, para que puedan recuperar su humanidad una vez más".

El filme es parte del proyecto apoyado por el gobierno británico 14-18 Now, que ha presentado obras de más de 200 artistas a lo largo de cuatro años para rememorar el conflicto en el que murieron 20 millones de personas.

El director de "Slumdog Millionaire" (“Quisiera ser millonario”) Danny Boyle — quien dirigió la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 — creará una pieza de participación masiva que se presentará en el aniversario del armisticio del 11 de noviembre de 1918 que puso fin a la guerra.

El Festival de Cine de Londres abre el 10 de octubre con el thriller sobre robo "Widows" de Steve McQueen, y cierra el 21 de octubre con "Stan And Ollie" de John S. Baird, una cinta biográfica sobre Laurel y Hardy, El Gordo y El Flaco.