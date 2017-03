Ganador de Oscar Affleck habla de alegatos de acoso sexual

NUEVA YORK (AP) — Casey Affleck abordó los señalamientos de acoso sexual que ha enfrentado en el pasado en una entrevista realizada tras su victoria del domingo en los Oscar, y dijo que "todo el mundo merece ser tratado con respeto en el lugar de trabajo y en todas partes".

El astro de "Manchester by the Sea" había evadido preguntas sobre las dos demandas presentadas en su contra mientras rodaba el documental satírico de 2010 "I'm Still Here". El acuerdo alcanzado en cada caso evita que las partes hablen de las acusaciones.

"El maltrato por cualquier razón es inaceptable y aborrecible", Affleck dijo en una entrevista publicada el martes por el Boston Globe.

A una pregunta sobre aquellos que han criticado su Premio de la Academia, el actor dijo que todo lo que puede hacer es "hablar de lo que son mis propios valores y de cómo trato de vivir en base a ellos todo el tiempo".