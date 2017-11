García Bernal: “Coco es el triunfo de la otredad”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para Gael García Bernal la cinta animada “Coco” es un “triunfo de la otredad” y la expresión artística.

“En un ejercicio transcultural hacer una película 100% mexicana es increíble. Es una película que la vemos y es mexicana”, dijo el actor mexicano en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press a propósito de su estreno del miércoles en Estados Unidos.

Al tratarse de una película sobre una tradición tan arraigada en México como el Día de Muertos, hubo dudas sobre el resultado que podría tener la cinta de Disney-Pixar realizada por un equipo encabezado por el estadounidense Lee Unkrich (“Toy Story 3”, “Buscando a Nemo”). La semana pasada Disney anunció que “Coco” es ya la película más taquillera de México. Tras su estreno del 27 de octubre en el país, prácticamente un mes antes que en el resto del mundo, se han vendido 17,9 millones de boletos para una recaudación histórica de 842 millones de pesos (44,4 millones de dólares).

“Es muy bonito cuando suceden esas cosas. (‘Coco’) es un malabar, es una acrobacia de la creatividad, demuestra una vez más que cuando hay una experiencia intercultural solamente salen cosas buenas, sale un retrato muy fiel y se abren unas preguntas que quizás viniendo del lugar en sí no saldrían”, dijo García Bernal, quien hace la voz de Héctor tanto en inglés como en español.

Héctor es un audaz esqueleto que no tiene problemas para vestirse de Frida Kahlo con tal de lograr sus cometidos y al igual que Rodrigo, el director de orquesta que interpreta García Bernal en la serie “Mozart in the Jungle”, su vida está atada a la música. En algún momento Héctor canta “Recuérdame”, el tema más conmovedor de la cinta.

García Bernal dijo que gracias al apoyo del equipo creativo logró el arrojo para adentrarse en esta canción.

“De alguna manera está satisfaciendo una de las pasiones y curiosidades más grandes que he tenido siempre en la vida, que es la música”, apuntó el actor. “Nunca he pensado en una carrera musical, jamás, pero siempre me ha gustado cantar, me encanta tocar, hacer música, jugar con eso y había que echarse la rola (canción). La verdad es que me acompañaron muy bien, me ayudaron mucho para sentirme seguro de lo que estaba haciendo”.

El elenco de voces en español de “Coco” también incluye al cantautor Marco Antonio Solís, la actriz y cantante Angélica María y su hija, la actriz Angélica Vale, además de la cantante Eugenia León, al humorista Andrés Bustamante, la escritora Elena Poniatowska, el escritor Juan Villoro y la locutora Fernanda Tapia.

En inglés participaron los actores Jaime Camil, Edward James Olmos, Benjamin Bratt, Alanna Ubach y Anthony González, este último en el papel del protagonista, Miguel.

García Bernal relató que en su caso se requirieron 16 sesiones de grabación para crear su personaje en inglés, ya que además de su voz también usaron sus expresiones faciales para imprimirlas en el rostro de Héctor y coordinar la animación a la perfección con su voz.

“En la grabación original haces todo un juego y ensayo de búsqueda de personaje y desarrollo”, dijo el actor al comparar la manera en la que se hace la grabación original y la versión en español después. “En cambio, en español ya es un doblaje tal cual, ya lo haces contra imagen. ... No hay mucho juego que se le pueda hacer, pero con las limitaciones que hay tratas de meterle cierta onda”.

Al astro de “Neruda” y “Desierto” uno de los aspectos más agradables del resultado final es que podrá ser disfrutado por muchas generaciones, como ha pasado con el doblaje de otros grandes actores mexicanos para Disney como los fallecidos TinTan (Baloo en el “Libro de la Selva”) y Evangelina Elizondo (La Cenicienta).

“Son películas que puedes ver a lo largo de los años y nunca van a establecerse en la época en que se hicieron”, dijo García Bernal. “Siempre van a tener una cosa así medio atemporal”.