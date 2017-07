George Romero, padre del cine de zombis, muere a los 77 años

NUEVA YORK (AP) — George Romero, cuyo clásico "Night of the Living Dead" (“La noche de los muertos vivientes”) y otras películas de terror convirtieron las cintas de zombis en comentario social y engendraron incontables imitaciones, remakes y homenajes, falleció. Tenía 77 años.

Romero murió el domingo tras una lucha con un cáncer de pulmón, informó su familia en un comunicado proporcionado por su manager, Chris Roe. La familia dijo que falleció escuchando la música de la cinta “The Quiet Man” (“El hombre quieto”), una de sus favoritas, a lado de su esposa Suzanne Desrocher y de su hija Tina Romero.

A Romero se le atribuye haber reinventado el cine de zombis con su debut como director, el clásico de culto de 1968 “Night of the Living Dead”. La película fijó los patrones que han seguido los imitadores: los zombis se mueven despacio, buscan carne humana y solo pueden morir de un disparo en la cabeza. Si uno de ellos muerde a un humano, éste muere y se convierte en un zombi.

Sin embargo, los zombis de Romero eran más que simples caníbales. Eran metáforas sobre la conformidad, el racismo, la cultura del consumismo, la militarización, las diferencias de clases y otros males de la sociedad.

“Los zombis pueden ser cualquier cosa”, dijo Romero a The Associated Press en el 2008. “Pueden ser una avalancha o un huracán. Es un desastre allá afuera. Las historias son sobre cómo la gente falla en responder de la manera adecuada. No logran abordarlo. Siguen tratando de quedarse donde están, en lugar de reconocer que esto probablemente sea muy grande como para intentar mantenerlo. Esa es la parte que siempre he disfrutado”.

La muerte de Romero se sintió de inmediato en el amplio espectro de fanáticos y cineastas del terror. Stephen King, cuya historia "The Dark Half" (“La mitad siniestra”) fue adaptada por Romero, lo llamó su colaborador favorito. "Nunca habrá otro como tú", dijo. El cineasta mexicano Guillermo del Toro expresó su pérdida como “enorme".

"('Night of the Living Dead') era tan increíblemente amateur que me di cuenta de que las películas no eran algo que le pertenecía únicamente a las élites con múltiples millones de dólares sino que también podían ser creadas por nosotros, las personas gente que simplemente las amaba, que vivía en Missouri, como yo", escribió James Gunn, el director de "Guardians of the Galaxy" (“Guardianes de la Galaxia”), y guionista del remake de "Dawn of the Dead" (“El amanecer de los muertos”) del 2004 .

La influencia de Romero puede percibirse a lo largo de décadas en el cine estadounidense, desde John Carpenter hasta Edgar Wright y Jordan Peele, el realizador de "Get Out" (“¡Huye!”). Muchos consideraron "Night of the Living Dead" una crítica al racismo en Estados Unidos: el único personaje negro sobrevive a los zombis, pero recibe un disparo mortal de los rescatistas. Peele tuiteó el domingo una foto de ese personaje, que interpretó Duane Jones, y escribió: "Romero empezó esto".

Diez años después de "Night of the Living Dead", Romero hizo "Dawn of the Dead" (“El amanecer de los muertos”), donde los sobrevivientes humanos se refugian de los zombis en un centro comercial y entonces se enfrentan unos a los otros mientras los zombis deambulan alrededor del mall.

El crítico de cine Roger Ebert la llamó "una de las mejores cintas de terror que se hayan hecho — y, como un resultado inevitable, una de las más aterradoras. Es espantosa, repugnante, asquerosa, violenta, brutal y abominable. También es ... brillantemente realizada, chistosa, divertida, y salvajemente implacable en su visión satírica de la sociedad consumista estadounidense".

"Él realmente era lo que uno no esperaba: era increíblemente dulce", dijo Gaylen Ross, quien actuó en "Dawn of the Dead" y en "Creepshow" (“Cuentos macabros”) de 1982. “Tenía una pureza optimista sobre la amistad y el terror. No importaba cuán locas fueran las exigencias del filme, nunca vi a un equipo tan dispuesto a hacer lo que fuera necesario por George".

Romero tuvo una relación algo combativa con el género que ayudó a crear. Calificó "The Walking Dead" como una "telenovela" y dijo que películas de alto presupuesto como "World War Z" (“Guerra Mundial Z”) hacían que cintas modestas sobre zombis fueran imposibles. Sostenía que no haría películas de terror si no podía llenarlas de declaraciones políticas.

"La gente me dice, 'Estás atrapado en este género. Eres un hombre de horror'. Yo digo, 'Esperen un minuto, puedo decir exactamente lo que pienso'", dijo Romero a la AP. "Puedo hablar, comentar, tomar instantáneas de lo que sucede en el momento. No me siento atrapado. Siento que esta es mi manera de poder expresarme".

La tercera película de la serie de zombis de Romero, "Day of the Dead" (“El día de los muertos”) de 1985, fue un fracaso comercial. No hizo más películas de muertos vivientes por dos décadas.

"Land of the Dead" (“Tierra de los muertos”) de 2005 fue la más atiborrada de estrellas, con un elenco que incluyó a Dennis Hopper, John Leguizamo, Asia Argento y Simon Baker. Dos años después estrenó "Diary of the Dead" (“El diario de los muertos”), otro fracaso de taquilla.

Hubo otras películas intercaladas con las de los zombis, como "The Crazies" (1973), "Martin" (1977), "Monkey Shines" (1988) y "The Dark Half" (1993). También estuvo "Knightriders" de 1981, su versión de la leyenda arturiana con participantes de una justa de motociclismo. Algunas fueron moderadamente exitosas, otras fracasaron.

George Andrew Romero nació el 4 de febrero de 1940 en Nueva York de padre cubano y madre lituana-estadounidense. Creció en el Bronx y era admirador de los libros de historietas y las películas de terror en la era previa al VCR.

"Crecí en los (cines) Loews American en el Bronx", escribió en un número de la revista Sight and Sound del Instituto de Cine Británico en el 2002.

Su película favorita era "The Tales of Hoffman" (“Los cuentos de Hoffman”) de Michael Powell y Emeric Pressburger, basada en la ópera de Jacques Offenbach. Esta fue, escribió una vez, "la película que me hizo querer hacer cine".

Rememoró con emoción sus idas a Manhattan para rentar una versión en 16mm del filme de una casa distribuidora. Cuando la película no estaba disponible, dijo Romero, era porque otro “chico” la había alquilado: Martin Scorsese.

Se graduó de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh en 1960 y aprendió el negocio del cine trabajando en platós de películas y del programa de TV infantil "Mister Rogers' Neighborhood", que se grababa en Pittsburgh.

La ciudad se convirtió en el hogar de Romero, y muchos de sus filmes transcurrieron en el oeste de Pensilvania. "Dawn of the Dead" se filmó en el suburbio de Monroeville Mall, que desde entonces se ha convertido en un destino turístico popular para sus admiradores.

Romero tuvo problemas para hacer películas hacia finales de su vida. La última cinta que dirigió fue "Survival of the Dead" (“La reencarnación de los muertos”) de 2009, aunque otros cineastas continuaron la serie con varias secuelas, incluyendo una nueva versión recientemente filmada de "Day of the Dead".

Pero Romero se mantuvo apegado a sus principios. Una cinta con zombis simplemente fuera de control, sin ninguna consciencia social, no le atraían, dijo muchas veces. "No se trata de eso para mí".

El exreportero de AP Ramesh Santanam contribuyó a este despacho.