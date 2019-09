Hollywood vende menos boletos este verano que en el de 2018

NUEVA YORK (AP) — Hollywood concluyó el domingo su temporada de verano con un descenso del 2% en las ventas de boletos en comparación con ese período en 2018, en el segundo fin de semana que el thriller de acción "Angel Has Fallen" de Gerard Butler encabeza las taquillas norteamericanas.

Este fin de semana _alargado en Estados Unidos por el Día del Trabajo, que se celebra el lunes_ es tradicionalmente tranquilo para los cines. No hubo ningún estreno importante, lo que permitió que la tercera entrega de la serie "Fallen" se mantuviera en la cima de la recaudación, con unos 11,6 millones de dólares.

Aunque en la temporada más lucrativa de Hollywood hubo varios éxitos de taquilla de 1.000 millones de dólares, nunca antes un estudio había dominado tanto el verano en el cine. Walt Disney Co. captó cerca de la mitad de todas las ventas de boletos en las salas de Estados Unidos y Canadá.

Además, si se descuenta el efecto de la inflación y el aumento de los precios de los boletos, desde el verano de 1992 no se habían vendido tan pocas entradas.

A continuación presentamos las ventas de boletos estimadas del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1. "Angels Has Fallen", 11,6 millones de dólares.

2. "Good Boys", 9,2 millones.

3. "The Lion King", 6,7 millones.

4. "Hobbs & Shaw", 6,3 millones.

5. "Overcomer", 5,7 millones.

6. "Ready or Not", 5,6 millones.

7. "Scary Stories to Tell in the Dark", 5 millones.

8. "Spider-Man: Far From Home", 4,3 millones.

9. "Dora and the Lost City of Gold", 4,1 millones.

10. "The Angry Birds Movie 2", 4,1 millones.

