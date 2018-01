635x357 “In the Fade” se lleva el Globo de Oro de cinta extranjera . ANDREW DALTON (Associated Press)

BEVERLY HILLS, California, EE.UU. (AP) — "In the Fade" una cinta alemana que aborda el terrorismo desde perspectivas múltiples y multiculturales se llevó el domingo el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera.

"¿Cómo pasó eso?”, dijo sorprendido Fatih Akin al recibir el premio. "Gracias por elevar esta película a pesar de que está en un idioma extranjero”.

Akin es un cineasta nacido en Alemania de ascendencia turca su cinta cuenta la historia de una mujer, interpretada por Diane Kruger, cuyo hijo y esposo turco mueren en un ataque de bomba.

"Soy un cineasta alemán, vivo en Alemania, nací en Alemania”, dijo Akin tras bambalinas. “Pero mi corazón está en Turquía”.

La película alude a una serie de asesinatos que cimbraron Alemania hace seis años cuando se supo que la policía había pasado más tiempo investigando las posibles conexiones con la mafia de las víctimas migrantes en vez de los signos de un complot de extrema derecha que eventualmente se descubrió.

Kruger, quien es originaria de Alemania y actuaba en su primera película alemana, ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes por interpretar a la madre devastada. Dijo que el papel cambió la forma en la que ve el terrorismo.

"Pude atestiguar lo que pasan esas familias”, señaló la actriz tras bambalinas en los Globos de Oro. “Sé que tienen un nombre y una vida por vivir”.

Fatih se dijo sorprendido de que al mirar al interior haya sido reconocido en el escenario internacional y esperaba que la victoria ayudara a vender más boletos para la cinta en Alemania, donde "In the Fade" no ha tenido muy buen desempeño.

"Es la película más personal que he hecho”, dijo. “Y esto me trajo aquí”.

"In the Fade" superó a la chilena “Una mujer fantástica”, la camboyana “First They Killed My Father”, la rusa “Loveless” y a la sueca “The Square”.

