Jeff Bridges recibirá premio Cecil B. DeMille

LOS ANGELES (AP) — Quizá Jeff Bridges fue alguna vez considerado uno de los actores menos reconocidos de Hollywood, pero el próximo mes los Globos de Oro exaltarán su vida e ilustre carrea al entregarle uno de sus más grandes honores.

Bridges recibirá el Premio Cecil B. DeMille durante la 76a ceremonia anual el 6 de enero de 2019, anunció el lunes la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés). El actor ha sido reconocido por protagonizar películas como "Crazy Heart", ''True Grit", ''Hell or High Water" y "The Big Lebowski", que se convirtió en una clásica de culto gracias a su calmado protagonista Jeffrey "The Dude" Lebowski y sus suéteres.

La presidenta de la HFPA Meher Tatna dijo en un comunicado que el galardonado con el Globo de Oro ha "capturado el corazón y la mente" del público en el mundo.

Bridges, de 69 años, ganó un Globo en 2010 al mejor actor por su papel en "Crazy Heart", en ese entonces durante su discurso habló sobre “romper” con su estatus como un actor no reconocido. Ese mismo año ganó el Oscar.

También fue nominado al Globo de Oro por sus actuaciones en "Starman", ''The Fisher King", ''Contender" y "Hell or High Water".

El DeMille es un premio que se entrega “individualmente a alguna persona ha haya tenido un impacto increíble en el mundo del espectáculo”. Entre los galardonados anteriores destacan Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Jodie Foster, Barbra Streisand, Sidney Poitier y Lucille Ball.

Los Globos agregarán el próximo año el premio Carol Burnett, a la trayectoria en televisión. El primer premio de este tipo será para Burnett, de 85 años y cinco veces galardonado en los Globos.

En 1983 Bridges fundó la organización End Hunger Network, dedicada a alimentar niños alrededor del mundo.

También fue coproductor ejecutivo en 1996 de la película para televisión "Hidden in America", que se enfoca en la pobreza en Estados Unidos.

Este año actuó en el thriller "Bad Times at the El Royale" con Chris Hemsworth, Jon Hamm y Dakota Johnson.