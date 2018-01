“Jumanji” destrona a “Star Wars” en taquilla de Norteamérica

LOS ÁNGELES (AP) — “Jumanji: Welcome to the Jungle” e “Insidious: The Last Key” desbancaron del primer lugar a “Star Wars: The Last Jedi” y la relegaron al tercer sitio en ingresos de taquilla del fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá. “Jumanji”, en su tercera semana en cartelera, captó 37,2 millones de dólares y la cuarta entrega de “Insidious”, 29,5 millones.

“The Last Jedi”, ahora en su cuarta semana de proyección, fue tercera en recaudación con 23,7 millones de dólares, pero ha captado a la fecha 572,7 millones.

“The Greatest Showman” fue cuarta en ingresos de taquilla con 13,8 millones de dólares y “Pitch Perfect 3” se embolsó 10,3 millones.

A continuación la lista de las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo difundida el lunes por la firma especializada comScore:

1. “Jumanji: Welcome To The Jungle”, 37,2 millones de dólares

2. “Insidious: The Last Key”, 29,5 millones

3. “Star Wars: The Last Jedi”, 23,7 millones

4. “The Greatest Showman”, 13,7 millones

5. “Pitch Perfect 3”, 10,2 millones

6. “Ferdinand”, 7,69 millones

7. “Molly's Game”, 6,8 millones

8. “Darkest Hour”, 6 millones

9. “Coco”, 5,3 millones

10. “All The Money In The World”, 3,5 millones