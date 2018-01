“Jumanji” líder en taquillas por 3ra semana en EEUU y Canadá

NUEVA YORK (AP) — “Jumanji: Welcome to the Jungle” se mantuvo por tercer fin de semana consecutivo como la película más taquillera en cines de Estados Unidos y Canadá, donde superó a un par de estrenos, “12 Strong” y “Den of Thieves”, cuyos ingresos rebasaron las expectativas.

“Jumanji” de Sony recaudó 19,5 millones de dólares en su quinto fin de semana que ha incluido la proyección de cintas nuevas, según cifras definitivas difundidas el lunes por la firma especializada comScore. La nueva versión, estelarizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart, ha tenido una sorprendente fortaleza después que ocupara durante sus primeras dos semanas de proyección el segundo lugar en de ingresos atrás de “Star Wars: The Last Jedi”. “Jumanji” acumuló hasta el domingo una recaudación total de 316,5 millones de dólares.

“12 Strong”, de Warner Brow, que trata de fuerzas especiales estadounidenses enviadas a Afganistán semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue segunda en taquillas con una captación de 15,8 millones de dólares en su estreno.

A continuación las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a lunes en cines de Estados Unido y Canadá, según comScore.

1. “Jumanji: Welcome To The Jungle”, 19,5 millones de dólares

2. “12 Strong”, 15,8 millones

3. “Den Of Thieves”, 15,2 millones

4. “The Post”, 11,7 millones

5. “The Greatest Showman”, 10,6 millones

6. “Paddington 2”, 8 millones

7. “The Commuter”, 6,6 millones

8. “Star Wars: The Last Jedi”, 6,5 millones

9. “Insidious: The Last Key”, 5,8 millones

10. “Forever My Girl”, 4,2 millones