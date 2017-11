“Justice League” lleva a DC más allá de Batman y Superman

NUEVA YORK (AP) — La paz nunca reina en las páginas de DC Comics. Siempre hay un mundo que salvar o un cataclismo que evitar y la realización de la película "Justice League" no fue la excepción.

Realizada tras la desilusión de "Batman v Superman" y la acribillada por la criticada "Suicide Squad", ''Justice League" fue como si a un avión de pasajeros le cambiaran las alas y lo reestructuraran a mitad de vuelo. Para esta cinta Warner Bros. trató de aligerar el tono del universo grandioso y musculoso de DC creado por Zack Snyder, un cambio muy publicitado que llegó justo en medio de la tragedia.

Snyder, el cineasta de "300", había supervisado la más reciente serie de películas de DC comenzando con "Man of Steel" pero renunció después de que "Justice League" se hubiese filmado ante la muerte de su hija. Joss Whedon, el director de "Avengers" famoso por sus diálogos ágiles, quien ya había ayudado a mejorar el guion, fue convocado para llevar la película a través de la post-producción y dos meses de rodaje extra. En la película aparece con el crédito de coguionista. El guionista Geoff Johns y el productor Jon Berg también habían sido convocados para darle más brillo a "Justice League" y cambiar esta historia de DC con un tono más optimista.

Pero eso no ha sido todo. Ben Affleck, quien actúa como Batman, se retiró de la dirección de la nueva película del Caballero de la Noche mientras que también tuvo que combatir las críticas por su comportamiento pasado con mujeres. Whedon mismo fue calificado de hipócrita por su exesposa Kai Cole por apoyar ideales feministas. Jason Momoa se tuvo que disculpar por un chiste de 2011 sobre una violación. Y semanas antes de su estreno Warner Bros. cortó su relación con uno de las principales compañías financiadoras de la película, RatPac-Dune de Brett Ratner, después de que se presentaran acusaciones por abuso sexual contra Ratner. Según reportes Gal Gadot, quien interpreta a Wonder Woman, ha insistido que Ratner no tenga relación alguna con ninguna película futura de Wonder Woman.

Uno solo se puede imaginar que "Justice League" es el tipo de producción que sus creadores celebrarán en su estreno con un trago de alcohol fuerte.

“Quizá yo he tenido un trago de alcohol fuerte todo el tiempo”, dijo el productor Charles Roven riendo. "Ha sido una sensación diferente en el sentido de que tuvimos algo de tristeza a lo largo de la felicidad de hacer esta película. Pero la mayoría del tiempo ha sido una experiencia increíblemente positiva”.

Ahora Warner Bros. y DC esperan que el resultado final de "Justice League", que se estrena el viernes en Estados Unidos, no muestre heridas de tipo Frankenstein por su tumultuosa creación.

“La meta es asegurarnos de que cuando estás viendo la película todo se sienta coherente”, dijo Roven, el productor veterano de la trilogía de "The Dark Knight". "Ese sello que tiene Joss, alguna parte de eso saldrá a relucir en la dirección, pero los actores ya tenían bastante definidos sus arcos. Digamos que de 80 a 85% de la película es lo que ya se había filmado originalmente, sólo se puede hacer cosas hasta cierto punto con el otro 15 a 20%”.

En entrevistas Roven y los miembros del elenco han prometido su lealtad a Snyder y su visión de la serie, una que según ellos llevó a un cambio de tono antes de que se involucrara Whedon. (Ninguno de los cineastas estuvo disponible para una entrevista. Cada uno ha permanecido en silencio desde la salida de Snyder).

“Desde la primera vez que nos reunimos con Zack dijo ‘mira, Batman hace que el mundo de DC sea obscuro. El mundo de DC ha creado algo oscuro’", dijo Ezra Miller, quien interpreta a Barry Allen, también conocido como Flash. "Dijo que lo que es genial ahora es que la Liga saca a Batman de su oscuridad. Esa fue siempre la visión de Zack. Esa era la intención desde el comienzo".

La película, dice Miller, tiene “una maravillosa colisión de tono”, que él considera “un testamento para la fortaleza de la visión de Zack y la generosidad del compromiso de Joss".

También marca un momento de cambio en el mundo cinematográfico de DC. "Justice League" encuentra al Bruce Wayne de Affleck tras la supuesta muerte de Superman, reuniendo a la liga para luchar contra un nuevo enemigo. Esto implica llevar a la Mujer Maravilla no sólo al frente sino también al Flash de Miller, Acuaman de Momoa y el Cyborg de Ray Fisher.

“Estaba muy claro que el tono de la película era diferente que el de 'Batman v Superman'", dijo Gadot. "Henry (Cavill), Ben y yo teníamos una maravillosa mancuerna con Ezra, Jason y Ray (que) le dio más sabor a todo".

Gadot y "Wonder Woman" son un gran motivo de optimismo en la franquicia, tras su éxito entre la crítica y su recaudación de 412,6 millones de dólares en taquilla tan solo en Estados Unidos. A pesar de que el epicentro de DC Comcs siempre se ha desarrollado alrededor de Batman y Superman, esto empieza a cambiar.

Matt Reeves ha asumido el control de la película de Batman, pero él comenzará desde el guion y la fecha de estreno está a varios años de distancia. Esto deja abierta la posibilidad de más cambios, incluso está por verse si Affleck sigue en el papel.

“Hasta donde sé, va a interpretar ese Batman", dijo Roven. "Están cambiando el guion así que no puedo decir nada seguro”.

La secuela de Superman "Man of Steel 2" tampoco llegará pronto, si es que llega. Roven dice que no hay guion pero sí “varias ideas de historia” que se están preparando.

Lo que es un hecho es que "Aquaman" se estrenará en diciembre de 2018, habrá una secuela de “Wonder Woman” en 2019 (nuevamente dirigida por Patty Jenkins) y una película de Cyborg. Whedon también prepara una película de Batgirl.

El periodista de The Associated Press Sam Golding en Londres contribuyó a este despacho.

