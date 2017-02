"Lego Batman" y "Fifty Shades" las más taquilleras

NUEVA YORK (AP) — Las cintas "The Lego Batman Movie" y "Fifty Shades Darker" fueron las películas más taquilleras por segundo fin de semana mientras que "The Great Wall" de Matt Damon no tuvo tanto éxito como en China, donde fue hecha.

"The Lego Batman Movie" de Warner Bros. volvió a colocarse en el primer puesto tras recaudar 42,7 millones de dólares durante el fin de semana largo por feriado, según las cifras finales compiladas el martes por comScore. "Fifty Shades Darker" de Universal, que fue la más taquillera a nivel internacional, sumó 22,7 millones de viernes a lunes.

En cambio la cinta de acción épica de Universal "The Great Wall", la cual no ha tenido reseñas favorables, no logró el mismo impacto que ha tenido al otro lado del mundo. Es hasta ahora la película más costosa que se ha realizado en China con un presupuesto de 150 millones.

Tras recaudar 171 millones en China, la cinta dirigida por Zhang Yimou sumó 21,5 millones en Norteamérica. Los estreno "Fist Fight", una comedia de Fox protagonizada por Ice Cube y Charlie Day (14,1 millones), y "A Cure for Wellness" de Gore Verbinski (5 millones) también tuvieron resultados desfavorables.

La comedia romántica "Everybody Loves Somebody" ("Todos queremos a alguien") de Lionsgate, protagonizada por la actriz mexicana Karla Souza se colocó en 15 puesto con 1,06 millones, tras ser la más taquillera en su estreno en México una semana antes.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a lunes, según cifras compiladas el martes por comScore:

1. "The Lego Batman Movie", 42,7 millones de dólares

2. "Fifty Shades Darker", 22,6 millones

3. "The Great Wall", 21,5 millones

4. "John Wick: Chapter Two", 18,9 millones

5. "Fist Fight", 14,1 millones

6. "Hidden Figures", 9 millones

7. "Split", 8,4 millones

8. "A Dog's Purpose", 7,4 millones

9. "La La Land", 5,6 millones

10. "Lion", 5,1 millones