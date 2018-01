Líbano veta “The Post” por apoyo de Spielberg a Israel

BEIRUT (AP) — Las autoridades de censura del Líbano vetaron el drama periodístico de Steven Spielberg "The Post", pues el director estadounidense está en una lista negra regional por su apoyo a Israel.

La decisión de la agencia nacional de Seguridad General necesita ser firmada por el ministro del interior Nouhad Machnouk para entrar en efecto, pero eso es considerado una formalidad ya que es muy poco probable que detenga el veto.

La censura está acompañada por otro veto a "Jungle", una película de supervivencia basada en las memorias del israelí Yossi Ghinsberg.

Líbano y otros países árabes han mantenido por años una cultura de boicot contra Israel. Pero las prohibiciones reflejan el ascenso de un movimiento que antes era considerado radical para ampliar el boicot a personas y empresas que parecen demasiado amigables con Israel.

Seguridad General, que también está encargada de las operaciones del único aeropuerto de Líbano, detuvo al aclamado director libanés Ziad Doueiri cuando llegaba el año pasado para promover su más reciente película "The Insult". El drama es la apuesta de Líbano para la categoría de película de lengua extranjera en los Oscar de este año.

Doueiri fue interrogado tras ser acusado de hacer negocios con Israel. Su película anterior "The Attack", fue prohibida en Líbano y la mayoría de los países árabes porque fue filmada en Israel e incluía a varios actores israelís. Todos los cargos contra él fueron retirados después de que surgieron noticias de su detención y esto llevó a un escándalo en los medios internacionales.

También el año pasado, las autoridades libanesas prohibieron “Wonder Woman” horas antes de que fuera estrenada, tras una campaña contra su actriz principal Gal Gadot, quien cumplió su servicio con el ejército israelí.

Se intentó establecer contacto el martes con representantes de la Campaña para Boicotear a los Simpatizantes de Israel en Líbano, sin obtener respuesta.

Oficialmente Líbano está en guerra con Israel y la ley libanesa prohíbe que sus ciudadanos visiten Israel o que tengan negocios con israelís.

Pero Seguridad General y su buró de cesura han sido inconsistentes en su aplicación del boicot cultural. Varias de las películas anteriores de Spielberg han sido exhibidas en el país, incluyendo "The Adventures of Tintin", ''The BFG" y "Bridge of Spies". Además de que la prohibición a "The Post" y "Jungle" difícilmente evitará que los libaneses las vean en servicios de streaming o con DVDs piratas.

Los cines libaneses ya estaban presentando "Jungle" cuando se les indicó que la retiraran, dijo Isaac Fahed, gerente de ventas y distribución de la cadena de cines Grand Cinemas.

Grand Cinemas promovió "The Post" por dos meses antes de que fuera evidente que sería prohibida, dijo Fahed.

Los cines en Beirut retiraron los afiches de la película, la cual sería estrenada el jueves.

La cinta está efectivamente vetada en Líbano, a menos que Machnouk revierta la recomendación de Seguridad General, dijo un oficial de la agencia quien habló bajo condición de permanecer en anonimato pues no estaba autorizado para hacer declaraciones a los medios.

Líbano sigue oficialmente a la Liga Árabe contra simpatizantes de Israel y organizaciones y empresas que promueven o hacen negocios con el país. Un memorando filtrado del Departamento de Estado estadounidense de 2007 reveló que Spielberg estaba en la lista negra de la liga por donar 1 millón de dólares a Israel para la reconstrucción tras la guerra de 2006 con Líbano.

Gino Raidy, miembro de la junta directiva de NGO March, la cual aboga por la libertad de expresión en Líbano, describió la censura de Seguridad General como “sin sentido” y “frustrante”.

"La verdadera pérdida de la censura es contra los cineastas libaneses, que con cada mes que pasa enfrentan más y más ‘límites’ que ‘no pueden cruzar’”.

“El ascenso de la censura significa que los censores saben que están perdiendo la guerra cultural y la gente está abrumadoramente en contra de esto, de ahí el intento frenético e incoherente por prohibir cosas que no comprenden o que no caen en su visión extremadamente estrecha del mundo”, escribió en su blog.

___

La periodista de The Associated Press Sarah El Deeb contribuyó con este despacho.