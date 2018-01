635x357 Líbano revierte prohibición a “The Post”. ANDREA ROSA (Associated Press)

BEIRUT (AP) — Las autoridades libanesas revirtieron la decisión de prohibir el drama periodístico de Steven Spielberg "The Post" previo a su estreno en el país, dijo el miércoles el gerente de una cadena local de cines.

Los censores libaneses habían recomendado la prohibición porque el director está en una lista negra de la Liga Árabe debido a su apoyo a Israel. Después de dos meses de promover la película, los cines tuvieron que retirar sus afiches y abandonar los planes para el estreno.

Isaac Fahed, gerente de ventas y distribución de la cadena Grand Cinemas, una de las más grandes del país, dijo que la cinta se estrenará el jueves tras la "mediación" entre la distribuidora y el Ministerio del Interior. Fahed rechazó dar más detalles al respecto.

Se intentó infructuosamente establecer contacto con funcionarios libaneses para obtener declaraciones.

Las autoridades censoras habían recomendado el veto, que requería la aprobación del ministro del interior. Revertir la decisión es poco común. Líbano está técnicamente en guerra con Israel, y el movimiento para boicotear a Israel tiene mucho apoyo en el país.

Fahed dijo que la decisión de retirar el veto es una buena noticia para la escena cultural en Líbano así como para el movimiento de boicot.

“No es una película comercial y no es una película de acción”, dijo Fahed, quien agregó que no espera que sea un éxito de taquilla. “Es (bueno) para la libertad en el cine y la cultura, y para ser justos e imparciales en nuestra defensa contra Israel y el sionismo. Hay una manera eficiente de hacerlo, no una manera de la edad de piedra”.

“Estamos en guerra con el gobierno israelí, no con el pueblo judío ni con su ideología”, señaló.

Líbano sigue oficialmente una lista negra de la Liga Árabe contra simpatizantes de Israel así como organizaciones y empresas que aparentemente promuevan o hagan negocios con el país. Un memorando filtrado del Departamento de Estado estadounidense de 2007 reveló que Spielberg estaba en la lista negra de la Liga por donar un millón de dólares a Israel para su reconstrucción tras la guerra de 2006 con Líbano.

"The Post" se exhibe en otros países árabes, donde no ha habido otros llamados para boicotearla.

La película, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, narra los esfuerzos del Washington Post para publicar los documentos clasificados conocidos como Pentagon Papers que revelaron los fracasos de la guerra de Estados Unidos en Vietnam.