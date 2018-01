635x357 Lista de ganadores de los Premios SAG. The Associated Press

Lista de ganadores de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, que se entregaron el domingo en Los Angeles.

CINE

Actor: Gary Oldman, "Darkest Hour".

Actriz: Frances McDormand, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Actor de reparto: Sam Rockwell, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Actriz de reparto: Allison Janney, "I, Tonya".

Elenco: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Elenco de dobles: “Wonder Woman”.

___

TELEVISIÓN

Actor en una miniserie o película hecha para TV: Alexander Skarsgard, "Big Little Lies".

Actriz en una miniserie o película hecha para TV: Nicole Kidman, "Big Little Lies".

Actor en una serie de drama: Sterling K. Brown, "This Is Us".

Actriz en una serie de drama: Claire Foy, "The Crown".

Actor en una serie de comedia: William H. Macy, "Shameless".

Actriz en una serie de comedia: Julia Louis-Dreyfus, "Veep".

Elenco de una serie de drama: "This is Us".

Elenco de una serie de comedia: "Veep".

Elenco de dobles: "Game of Thrones".

___

Premio a la trayectoria: Morgan Freeman.

___

En Internet: http://www.sagawards.org/