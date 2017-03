MoMA presenta ciclo de cine latino con apoyo de Ibermedia

NUEVA YORK (AP) — Con películas de países que incluyen Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York inaugura el jueves un ciclo de cine latinoamericano cuya misión es resaltar las nuevas voces de la región.

"Latin American Cinema: The State of the Art" está integrada por siete largometrajes que incluyen la ópera prima del peruano Salvador del Solar "Magallanes" (2015), que abre la muestra; así como "Rara" (2016) de la chilena Pepa San Martín, "Alba" de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, "El otro hermano" (2017) del uruguayo-argentino Israel Adrián Caetano, "Un caballo llamado Elefante" (2016) del chileno Andrés Waissbluth, "El ciudadano ilustre" (2016) de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, y "Dauna. Lo que lleva el río" (2015), del cubano-venezolano Mario Crespo.

Todas contaron con el apoyo de Ibermedia, un programa de estímulo a la coproducción de películas de ficción y documentales integrado por 19 países con el que el MoMA ha trabajado en otros proyectos desde hace cerca de una década.

"Pensamos que ya era hora de traer lo más reciente que (Ibermedia) ha estado haciendo hasta nosotros", dijo el miércoles La Frances Hui, curadora asociada del departamento de cine del MoMA y organizadora del ciclo, en una entrevista con The Associated Press.

Además de "Magallanes", un filme protagonizado por el mexicano Damián Alcázar como un taxista que se reencuentra con la mujer a la que ayudó a secuestrar para hacerla esclava sexual de su coronel cuando ella era una adolescente y él un soldado que luchaba contra los militantes de Sendero Luminoso, Hui destacó que tres de las cintas de la serie lidian con niños.

Estas son "Rara", sobre un par de niñas que viven con su madre y la novia de ésta; "Alba", sobre una chica que se ve obligada a vivir con el padre al que apenas conoce cuando su madre es hospitalizada; y "Un caballo llamado Elefante", la aventura de dos hermanos por cumplir el último deseo de su abuelo: liberar a su amado caballo antes de que éste termine en un matadero.

"Las tres lidian con emociones muy profundas y me parece que están hechas de una manera muy hermosa", dijo Hui.

La curadora seleccionó los siete filmes de entre una treintena de títulos, un proceso que aseguró que fue "muy fácil" porque "las elegidas son muy fuertes".

"El otro hermano" sigue a un hombre que regresa a su pueblo para hacerse cargo de los restos de su madre y hermano asesinados. "El ciudadano ilustre" es sobre un escritor laureado con el Nobel que regresa a su provincia para ser distinguido pero los decepciona con su comportamiento; y "Dauna. Lo que lleva el río", contada mayormente en warao, es la historia de una mujer en el Delta del Orinoco de espíritu independiente que busca ir más allá de las costumbres y tradiciones de su pueblo.

"Latin American Cinema: The State of the Art" transcurrirá hasta el 9 de abril en el cine The Roy and Niuta Titus Theater, donde se exhibirá dos veces cada producción. Algunos de los realizadores, como Barragán, San Martín y Waissbluth, estarán presentes para charlar al final de la función.

Ibermedia apoya proyectos cinematográficos en etapas que van desde desarrollo y producción hasta distribución, exhibición y promoción. Cineastas como Manoel de Oliveira, Lucrecia Martel y Miguel Gomes se han beneficiado de este proyecto, según notas del MoMA.

Hui dijo que la colaboración entre países que facilita esta iniciativa no ha evitado que los realizadores sean "fieles a sí mismos al hablar de sus comunidades".

"Creo que los cineastas latinoamericanos son narradores realmente buenos y cautivantes que cuentan historias muy cercanas a su corazón", expresó. "Cuando haces cosas con esa honestidad, eso le llega a la gente de afuera".

Sigal Ratner-Arias

