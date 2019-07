Muere Rip Torn, actor de Larry Sanders Show y Men in Black

LOS ÁNGELES (AP) — Rip Torn, el tejano de espíritu libre que superó su nombre estrafalario para convertirse en un distinguido actor de teatro, cine y televisión con créditos que incluyen "Men in Black" y "The Larry Sanders Show", falleció. Tenía 88 años.

Torn, cuyo nombre y apellido significan roto o rasgado, murió el martes en su casa rodeado de su esposa, Amy Wright, y sus hijas Katie Torn y Angelica Page, informó su publicista Rick Miramontez. No se proporcionó la causa del deceso.

En sus siete décadas en la pantalla y las tablas, Torn abarcó desde papeles oscuros y amenazantes a principios de su carrera, hasta papeles cómicos emblemáticos más tarde en su vida.

Tras ofrecer interpretaciones aclamadas en "Cross Creek", “Sweet Bird of Youth" (“El dulce pájaro de la juventud”) y otros dramas, incursionó en la comedia y recibió un premio Emmy por su papel de productor de televisión grandilocuente y poco ético en "The Larry Sanders Show" (“El show de Larry Sanders”). Creada y protagonizada por Garry Shandling, la serie de HBO que parodiaba los talk shows se transmitió de 1992 a 1998 y es considerada inspiración de programas satíricos como "Curb Your Enthusiasm" y "30 Rock".

Torn interpretó al agente Zed en las dos primeras entregas de "Men in Black" (“Hombres de negro”), protagonizadas por Tommy Lee Jones y Will Smith.

Nacido Elmore Rual Torn, el actor adoptó el nombre de Rip en su infancia, siguiendo la tradición de su padre y de su tío. Fue objeto de ridículo durante sus primeros días como actor de teatro en Nueva York, donde sus compañeros de estudios de actuación lo exhortaron a cambiarlo.

Con su terquedad habitual, se negó a hacerlo y con el tiempo superó los chistes con una serie de interpretaciones poderosas que lo llevaron a ser comparado con Marlon Brando, Paul Newman y James Dean, actores de una generación de posguerra que le daban un realismo tenso a su oficio. También fue un activista político que junto al escritor James Baldwin, el cantante y actor Harry Belafonte y otros líderes culturales y de derechos civiles tuvieron una reunión franca y emotiva en 1963 con el entonces secretario de Justicia Robert F. Kennedy sobre el trato a los negros en Estados Unidos.

Torn hizo su debut cinematográfico en 1956 en una adaptación de "Baby Doll" de Tennessee Williams, y en pocos años se volvió un actor respetado de cine y televisión, trabajando en ocasiones con su segunda esposa, Geraldine Page. En el Actors Studio llamó la atención de Elia Kazan, quien lo contrató como suplente de Alex Nicol para el papel de Brick Pollitt en el clásico de Tennessee Williams "Cat on a Hot Tin Roof" (“La gata sobre el tejado de zinc”). Hacia el final de la puesta de la obra en Broadway, Torn asumió el papel del otrora héroe del fútbol americano vuelto alcohólico y aquejado de problemas emocionales. Contra su voluntad, lo hizo como Elmore Torn.

Cuando fue seleccionado más tarde para una producción televisiva de "U.S. Steel Hour", le dijeron que se cambiara el nombre o se olvidara del papel. Al principio amenazó con regresar a su Texas natal, pero finalmente aceptó ser acreditado como Eric Torn. Después de eso fue siempre acreditado como Rip Torn.

El éxito de Torn eventualmente inspiró a una joven prima suya a actuar: la ganadora del Oscar Sissy Spacek.

Sus créditos también incluyen "Critic’s Choice" (“Cuando el corazón manda”), "The Cincinnati Kid" (“El gran desafío”) y "Defending Your Life" (“Visa al paraíso”) de Albert Brooks, en la que dio vida a un abogado gregario en el más allá.