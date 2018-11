Muere William Goldman, ganador de Oscar por “Butch Cassidy”

NUEVA YORK (AP) — William Goldman, guionista galardonado con dos premios Oscar, falleció. Tenía 87 años.

Goldman ganó Premios de la Academia por el western "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (“Butch Cassidy”) y el thriller político "All the President's Men" (“Todos los hombres del presidente”).

Convirtió sus novelas "Marathon Man" (“Maratón de la muerte”) y "The Princess Bride" (“La princesa prometida”) en películas exitosas y acuñó un lema favorito en Hollywood, "Nadie sabe nada", para resumir el misterio de qué hace que una cinta funcione. En su época, fue uno de los escritores mejor pagados de la industria.

La hija de Goldman, Jenny, dijo que su padre murió la mañana del viernes en Nueva York de complicaciones de cáncer de colon y neumonía.

Sus créditos también incluyen "The Stepford Wives" (“Atrapadas: Las mujeres perfectas”), ''Misery" (“Miseria”) y "A Bridge Too Far" (“Un puente demasiado lejos”).