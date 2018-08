Los Oscar se parecen ahora a un concurso de popularidad

NUEVA YORK (AP) — Desde que Faye Dunaway dijo "¡La La Land!", ningún anuncio de los Oscar ha provocado tanto caos como la decisión de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión de crear una nueva categoría para “logros destacaos en una cinta popular”.

El sorprendente anuncio del miércoles resultó ser bastante impopular, al menos entre los críticos de cine y algunos miembros de la academia. El actor Rob Lowe, un viejo miembro de la academia, dijo que los Oscar están muertos y “les sobreviven secuelas, grandes estrenos e integración vertical”.

Los otros cambios fueron recibidos con una mezcla de elogios y quejas. Muchos aplaudieron el dramático movimiento en el calendario para la ceremonia que se adelantó al 9 de febrero de 2020, después de que la temporada de premios se hubiese convertido en un periodo de casi cuatro meses con muchos ganadores repetidos. Y al parecer era inevitable que se acortara la ceremonia a tres horas y se retiraran algunas categorías de la transmisión en vivo por televisión.

Pero la nueva categoría de “película popular”, que comenzará a entregarse en la ceremonia del 24 de febrero de 2019, que será transmitida por ABC, creó muchas dudas, a continuación trataremos de darles algunas respuestas.

¿POR QUÉ ESTÁ HACIENDO ESTO LA ACADEMIA?

Bajos ratings. Este año la ceremonia de casi cuatro horas de los Oscar, presentada por Jimmy Kimmel, fue vista por casi 26,5 millones de personas, casi 20% menos con respecto al año anterior y bastante por debajo de los más de 40 millones que la llegaron a ver en su momento. Unos 43,7 millones la vieron en 2014 cuando "12 Years a Slave" ganó el Oscar a mejor película, pero desde entonces cada año se ha reducido el número de espectadores. Estas son noticias preocupantes para la academia, que depende de los ingresos por transmisiones de televisión para la mayoría de su presupuesto, y ABC, que es propietaria de los derechos de los Oscar hasta el 2028. Pero que la teletransmisión sea motivo de desesperación es algo debatible. Los Premios de la Academia todavía se mantienen como el evento no relacionado con el fútbol estadounidense del año, y los ratings de todo, incluyendo el Super Bowl, se han reducido cada vez más en el panorama más y más fracturado de los medios. Los Grammy, por ejemplo, tuvieron una reducción de 24%, con 19,8 millones.

¿DE QUIÉN FUE ESTA DECISIÓN?

Las medidas fueron aprobadas por los 54 integrantes de la junta de gobernadores de la academia. Los casi 7.000 miembros de la Academia no fueron consultados, y muchos de ellos dijeron que consideran la categoría de “película popular” un movimiento indulgente para una institución de 91 años. Adam McKay, quien ganó el premio al mejor guion por "The Big Short" de 2016 y cuya próxima película sobre Dick Cheney se espera que esté en competencia el próximo año, bromeó en Twitter que los Oscar también tendrán categorías para “mejor lanzamiento de cuchillos” y “el alien femenino más sexy”. Pero la decisión de la academia también se vio influida por las demandas de su socia televisiva, ABC, que ha presionado a los productores de los Oscar para hacer que la teletransmisión sea más atractiva para la mayoría. En su caso Kimmel evitó deliberadamente la política en sus monólogos. Los representantes de la academia y de la cadena rechazaron hacer declaraciones para este artículo.

¿NO SE HAN NOMINADO PELÍCULAS POPULARES?

Este año los Oscar incluían varios éxitos de taquilla como las nominadas a mejor película "Get Out" y "Dunkirk", la ganadora en la categoría de película animada "Coco", la ganadora de mejor cinematografía "Blade Runner 2049" y otras nominadas como “La Bella y la Bestia”, ''Baby Driver" y "Star Wars: The Last Jedi".

Ante todo la academia ha mostrado una disposición cada vez mayor para nominar películas de género, de terror ("Get Out") a ciencia ficción ("Arrival", ''Gravity"). Este año "Logan" se convirtió la primera película de superhéroes nominada a uno de los principales premios: guion adaptado. Algunos esperaban que "Wonder Woman" hubiese recibido algún premio.

¿QUÉ TAN POPULARES HAN SIDO LAS GANADORAS DE MEJOR PELÍCULA?

Ninguna ganadora del Oscar a mejor película desde “Argo” de 2012, ha superado la cifra de los 100 millones de dólares en la taquilla estadounidense.

Las películas independientes han ganado 10 de los últimos 11 Oscar a mejor película, incluyendo los triunfos de "Moonlight", ''Spotlight", ''Birdman" y "The Artist". La ganadora de este año, "The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro, no estuvo tan mal en taquilla con 63,9 millones en Estados Unidos y casi 200 millones a nivel mundial, una recaudación indiscutiblemente buena para una película con escenas de sexo con un ser anfibio.

A pesar de esto, el tema de la taquilla ha sido una preocupación para la Academia desde “The Dark Knight" de Christopher Nolan, la cual llevó a que se ampliara la categoría en 2009 de cinco nominadas a 10 (y después esto cambió a hasta 10 nominadas por la boleta de preferencias). La expansión ayudó a crear más espacio en los años siguientes para éxitos de taquilla como "Up", ''Inception" y "The Martian". Pero hizo poco para reducir el dominio de las cintas más pequeñas en la categoría de mejor película.

Al respecto Hollywood sólo puede culparse a sí mismo. Los grandes estudios se rindieron hace tiempo y sólo se dedican a hacer películas de gran presupuesto. Quizá no es coincidencia que la líder de cintas taquilleras, Disney (que ha tenido tres estrenos que han recaudado 1.000 millones de dólares, o más, este año) sea propietaria de ABC y pudiera dominar la categoría de “película popular”.

¿DE TODAS FORMAS QUÉ ES UNA PELÍCULA POPULAR?

Lo más desconcertante de todo es probablemente la definición de la academia de lo que es una película “popular”. La academia dijo que todavía está trabajando en los detalles, pero que "apoya una consideración general de excelencia en todas las películas”. Así que cómo se puede medir la popularidad ¿por venta de boletos? "Solo: A Star Wars Story" sumó 213 millones en Norteamérica, pero a pocos les importó. ¿Cuentan las ventas en el extranjero?, ¿Una nominada tradicional al Oscar como "La La Land" (con 446 millones a nivel mundial) podría haber sido una película "popular"? Y ¿cómo funcionarían las medidas de taquilla para estrenos de finales de diciembre que llegan poco tiempo antes de las nominaciones?, ¿la ganadora debería ser elegida completamente dependiendo de sus ingresos en taquilla?

¿LA GENTE QUERRÁ TENER UN OSCAR ASÍ?

Nunca hay que subvaluar lo mucho que la gente quiere un Oscar, cualquier Oscar. Pero parece un hecho que un Oscar a una “película popular” no será respetado como un Oscar “real”, sino como un medio Oscar, más parecido a los Premios MTV. Para muchos esto hiede a una actitud condescendiente, y también a segregar lo “popular” del “arte” en un arte popular. Incluso en el Hollywood impulsado por las cintas “blockbuster”, muchos creen que ambas formas pueden coexistir, y este año ha sido un buen ejemplo con "Black Panther" de Ryan Coogler. La aclamada película de Disney era considerada una posible contendiente a mejor película, ahora algunos temen que será relegada a la esquina de “película popular”. La industria cinematográfica ha intentado esto antes. Los primeros Premios de la Academia dieron un reconocimiento al logro artístico (a "Sunrise" de F.W. Murnau) y para "producción destacada" (a "Wings" de William Wellman). Ambas siguen siendo obras maestras, pero la dicotomía desapareció al siguiente año.

