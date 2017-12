635x357 Primeros elogios para “Last Jedi” tras su elaborado estreno. RYAN PEARSON y NICOLE EVATT (Associated Press)

LOS ÁNGELES (AP) — El abarrotado estreno de "Star Wars: The Last Jedi" (“Los últimos Jedi”) el sábado en Los Ángeles tuvo vítores, resuellos, oportunidades para tomar fotos de droides, juegos de casino y algunas ovaciones con la sala en pie. Algunos de los asistentes elogiaron la película en internet tras el pase.

Rian Johnson, guionista y director de la octava entrega de la saga, dedicó la noche a Carrie Fisher, que falleció tras terminar la grabación.

"Está ahí arriba haciendo un corte de mangas y diciendo ‘no arruinen la noche con tributos solemnes’”, dijo Johnson sobre el escenario del Shrine Auditorium.

Este fue el espíritu con el que Johnson presentó entusiasmado a su electo, incluyendo a Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley y Oscar Isaac. Hamill y el compositor John Williams, a quien Johnson calificó como uno de los "mejores compositores cinematográficos vivos”, estuvieron entre los pocos que recibieron ovaciones con el público en pie.

"¡Vamos a ver una película de Star Wars!", exclamó Johnson mientras los actores tomaban sus asientos, las luces bajaban en intensidad y la icónica cabecera con el logo amarillo de Star Wars asomaba en la pantalla anunciando el inicio del filme. La entusiasta audiencia río y aplaudió durante buena parte de las dos horas y media que duró la proyección. Uno de los espectadores incluso gritó "¡¿Qué?!" en una escena clave ya avanzada la cinta.

El elaborado estreno contó con un enorme vehículo de asalto y una procesión de stormtroopers y droides antes del primer pase de la cinta, que se estrenará el próximo 15 de diciembre y supone el regreso de Luke Skywalker y la última aparición de Carrie Fisher como Leia Organa.

Aunque las críticas formales no se publicarán hasta dentro de unos días, periodistas y otros asistentes a la proyección que compartieron sus primeras reacciones en internet señalaron que la octava entrega de la franquicia tiene todas las aventuras que se podrían esperar de una película de Star Wars, pero llevadas a un nuevo territorio.

J.J. Abrams, que dirigió el episodio anterior, "Star Wars: The Force Awakens" de 2015, y volverá a ponerse detrás de la cámara para el IX, dijo a The Associated Press que la película es "grandiosa" y que Rian hizo un gran trabajo.

El director de "Logan", James Mangold, elogió al responsable de "The Last Jedi", Rian Johnson, calificando su filme como "un gran capítulo de una franquicia exitosa, espectacular e impredecible, pero también con su propia voz”.

El productor Adam F. Goldberg escribió que la cinta lo hizo volver a sentirse un niño.

Anthony Breznican, de Entertainment Weekly, apuntó que el filme "te hará pedazos y luego volverá a hacerte sentir completo de nuevo”.

Muchos de los que se pronunciaron en internet dijeron que todavía seguían procesando la película, que

Los asistentes al estreno del sábado fueron los primeros _ más allá del reparto, cineastas y altos ejecutivos de Walt Disney Co. y Lucasfilm _ en ver "The Last Jedi", que llegará a cines de todo el mundo el viernes.

Los seguidores que acudieron a la premiere pudieron ver de cerca a los nuevos personajes, incluyendo un escuadrón de guardas de élites vestidos con armaduras rojas, además de a una colección de droides, entre los que estaban C-3PO, R2-D2 y BB-8, que recorrieron o rodaron por la alfombra roja antes de la llegada de los protagonistas del filme.

"Esta es una película de Star Wars, y la energía de esta noche es bastante increíble", dijo un radiante Andy Serkis, que interpreta al villano Líder Supremo Snoke.

Daisy Ridley, que da vida a Rey, optó por un vestido de lentejuelas adornado con estrellas para el estreno, sobre el que dijo: "Simplemente es divertido. Y yo me siento divertida. Y tiene estrellas”.

Kelly Marie Tran, recién llegada al elenco de la saga, eligió un vestido rojo brillante con una larga cola. John Boyega, que antes en el día tuiteó que podría perderse el estreno por una tormenta de nieve en Atlanta, se pasó por la alfombra roja con un esmoquin azul y un suéter de cuello alto.

El secreto sobre la película seguía sobre la alfombra roja. Preguntado por detalles sobre el filme, Anthony Daniels, que interpreta a C-3PO, dijo a un reportero: "Voy a dejar que lo averigües por ti mismo".

"The Last Jedi" es uno de los mayores estrenos del año. Según estimaciones, la cinta podría lograr una taquilla en torno a los 200 millones de dólares en su primer fin de semana en cartel.