Reese Witherspoon es homenajeada por Hollywood Reporter

LOS ANGELES (AP) — Reese Witherspoon rememoró aquel momento en 2011 cuando se reunió con varios estudios de producción para preguntarles cuántas películas para mujeres estaban desarrollando.

Las respuestas casi la derriban.

“En los siete principales estudios, la respuesta fue una”, dijo Witherspoon tras recibir el prestigioso Premio Sherry Lansing de Liderazgo el miércoles en la gala Mujeres en el Entretenimiento de la publicación The Hollywood Reporter.

La actriz ganadora del Oscar y el Emmy recibió el galardón de manos de una amiga, la actriz Kerry Washington, por su destacado trabajo en el cine y sus esfuerzos filantrópicos.

Witherspoon dijo que estaba agradecida de recibir un premio que lleva el nombre de Lansing, ex directora ejecutiva de Paramount Pictures y la primera mujer que lideró un estudio de Hollywood. Mientras la llamó una “pionera”, se remontó a esas “desalentadoras” reuniones con los estudios.

“Estaban haciendo una película protagonizada por una mujer, de 140 películas”, continuó. "Como me dijo el presidente de un estudio en ese entonces, ‘Bueno, ya tenemos una estrella femenina este año. No podemos hacer dos’. ¿Pueden adivinar qué año fue eso? 2011. No 1911. ... 2011”, recalcó.

Witherspoon contó que esto la impulsó a crear su propia compañía productora, Hello Sunshine, que ha producido películas nominadas al Oscar como “Gone Girl” (“Perdida”), "Wild” (“Alma salvaje”) y la serie de drama de HBO “Big Little Lies”, con un elenco estelar completamente femenino.

La actriz, que ha protagonizado cintas que incluyen “Legally Blonde” (“Legalmente rubia”) y “Sweet Home Alabama” (“No me olvides”), dijo ante unas 600 personas en la sala, en su mayoría mujeres que “este es nuestro momento”.

Entre los asistentes estuvieron estrellas como Charlize Theron, John Legend y Mindy Kaling, así como unas 40 jóvenes que participan actualmente en el programa de asesoría de Mujeres en el Entretenimiento de THR, creado hace una década.

“Mucha gente puede reconocer un problema, señalarlo y quejarse”, dijo Witherspoon, quien también es miembro del movimiento Time’s Up contra el acoso y por la igualdad de género. “Pero no todo el mundo va a hacer algo al respecto. Los líderes son realmente hacedores. Aunque no se vean a sí mismos como líderes, o tengan dudas o estén hipnotizados por las palabras ‘Tú no puedes’. ¡Pues qué pena! Háganlo de todos modos”.

Durante la gala se presentaron cerca de 1,5 millones de dólares en becas universitarias a estudiantes del último año de secundaria de comunidades de bajos recursos en el sur y este de Los Ángeles. Todas han participado en el programa.

Theron no pudo contener las lágrimas en varios momentos. Dijo que el evento le “alimentó el alma”.

La actriz Olivia Wilde, una editora invitada para la edición especial Mujeres en el Entretenimiento de la publicación, lanzada el miércoles, dijo que las mujeres deben explorar su fuerza femenina.

También fue reconocido durante la ceremonia Ronan Farrow, con el premio Igualdad en el Entretenimiento, por su trabajo periodístico contra la discriminación basada en género.