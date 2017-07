635x357 Reseña: Una épica fascinante War for the Planet of the Apes. LINDSEY BAHR (Associated Press)

Aparentemente, lo único que las nuevas películas de “El planeta de los simios” tenían que hacer para apuntarse un éxito espectacular era sacar a los humanos de la ecuación. Es a lo que ha llevado toda esta trilogía al presentar el ascenso, el nacimiento y ahora la guerra de esta floreciente civilización de simios y los humanos que luchan desesperada, y a veces deshonrosamente, por su supervivencia.

"War for the Planet of the Apes" (“El planeta de los simios: La guerra”) es una épica fascinante y sorprendentemente conmovedora que está un escalón por encima de las superproducciones basura que habitan los multicines de Estados Unidos. Es como si el director Matt Reeves, el guionista Mark Bomback y la producción de hecho pusieron cuidado y analizaron lo que estaban haciendo con sus personajes.

Reeves no pierde tiempo para iniciar la acción con una apasionante batalla de apertura. Entramos a este mundo a través de los ojos de algunos intrusos aterrorizados. Un grupo de soldados humanos camina por el bosque en busca de Caesar (Andy Serkis). No saben si aún está vivo, pero su líder está empecinado en exterminar a los simios.

Caesar y sus seguidores han estado operando desde un escondite secreto en el bosque, un hermoso pequeño Edén oculto detrás de una enorme cascada. Cuando los soldados los encuentran, los simios contraatacan rápida y efectivamente y eliminan a casi todos los combatientes. Caesar les perdona la vida a los pocos sobrevivientes para enviarle a su líder el mensaje de que los simios no son salvajes y sólo quieren vivir en paz sin contacto con los humanos.

Claro que el mensaje inspira exactamente la reacción opuesta y la bella y angustiosa y casi silenciosa incursión nocturna que llega poco después deja a los simios sin más opción que abandonar sus casas y salir en busca de un lugar seguro. Caesar, sin embargo, decide que debe irse solo y vengar su comunidad destruyendo al Coronel (Woody Harrelson), un déspota demente que verdaderamente es uno de los mejores villanos que se hayan visto en pantalla en mucho tiempo.

Unos pocos camaradas de Caesar lo siguen en su travesía para encontrar al Coronel. Por el camino, recogen a una niña muda (Amiah Miller) y a un pequeño simio de zoológico adorable y loco (cuya voz hace Steve Zahn) que ofrece el mismo tipo de energía graciosa de Yoda en Dagobah (sin todo eso de la fuerza y el entrenamiento de Jedi). Cuando llegan a la base del Coronel, encuentran una situación mucho más desalentadora y complicada de la que anticipaban.

Decir más de la trama probablemente sería un error y parte de la maravilla del guion de Bomback es cómo, aun cuando sigue una historia de éxodo bastante estándar, logra sorprender y cautivar al espectador, con mínimo diálogo. Por momentos "War for the Planet of the Apes" se siente esencialmente como una película muda, con la chica que no habla y la mayoría de los simios comunicándose con lenguaje de señas.

Caesar también sigue siendo un personaje fascinante y verdaderamente complejo que está muy bien concebido y ejecutado. Harrelson, por su parte, es un deleite amenazante en su papel, que tiene más capas de lo que pueda parecer a primera vista.

"War for the Planet of the Apes" debe ser una satisfactoria conclusión para la serie, pero eso es asumir inocentemente que las franquicias pueden tener finales intencionales. Independientemente de lo que pase después con “El planeta de los simios”, esta entrega simplemente nos hace pasar un momento fabuloso en el cine.

"War for the Planet of the Apes", un estreno de 20th Century Fox, tiene una clasificación PG-13 (algunas escenas podrían ser inapropiadas para menores de 13 años) en Estados Unidos por "secuencias de acción violentas de ciencia ficción, elementos temáticos, y algunas imágenes perturbadoras". The Associated Press le da tres estrellas y media de cuatro.

___

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr