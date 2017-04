Rian Johnson debuta avance de "The Last Jedi"

NUEVA YORK (AP) — La Fuerza parece estar menguando en Luke Skywalker.

En el primer adelanto de "Star Wars: The Last Jedi" presentado el viernes, Skywalker parece apesadumbrado. El avance de dos minutos, presentado por el director Rian Johnson como parte de las celebraciones por el 40 aniversario de Star Wars en Orlando, Florida, dio pocas claves sobre la película, aunque destaca que el héroe interpretado por Mark Hamill dice con un tono serio "es hora de que termine el Jedi", desde una cueva oscura.

Las imágenes presentadas sirvieron solo para alborotar más el apetito de los férreos admiradores de "Star Wars". Josh Gad astro de las cintas de Disney "Frozen" y "La Bella y la Bestia", encabezó un conversatorio con Johnson, la productora Kathleen Kennedy y los actores Daisy Ridley, John Boyega, y la recién integrada Kelly Marie Tran.

"The Last Jedi" retoma la historia donde la dejó "The Force Awakens", y en ella Rey (Ridley) se encuentra con Luke en una isla remota. Fue filmada en la costa de Irlanda y algunas tomas del avance sugieren que Skywalker está entrenando a Rey en la isla. En "The Force Awakens", Kylo Ren (interpretado por Adam Driver) se convierte al lado oscuro después de recibir las enseñanzas de Luke.

En general la presentación mostró indicios de la película sin revelar mucho.

"Les puedo contar algunas cosas, pero muy poco", dijo Ridley, riendo. La actriz señaló que la película se adentrará en la historia de Rey y mostrará cómo puede ser difícil conocer los héroes, quizá aludiendo al gruñón Skywalker. "Puede que no sean lo que esperas", dijo Ridley provocando quejidos entre el público que parecía conocer esta situación perfectamente.

El director de "The Force Awakens" y productor de "Last Jedi" J.J. Abrams ha elogiado actuación de Hamill en la película, dando a entender que podría valerle una nominación al Oscar. Hamill, el astro que tuvo la mejor recepción el viernes, dijo que se basó en sus propias experiencias para este nuevo capítulo en la vida de Luke.

"Dije: Tengo que encontrar la conexión con las cosas que son reales en mi propia vida para comprender en qué punto está Luke de su vida", señaló Hamill.

"The Last Jedi" se estrenará el 15 de diciembre.

En internet: https://www.youtube.com/watch?v=zB4I68XVPzQ