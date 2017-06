Ron Howard asume la dirección de Han Solo

NUEVA YORK (AP) — Ron Howard asumirá el mando de la cinta de "Star Wars" sobre Han Solo tras la sorpresiva salida de los directores Phil Lord y Christopher Miller en medio del rodaje.

Lucasfilm anunció el cambio de director el jueves, dos días después de que Lord y Miller abandonaran el proyecto por diferencias creativas.

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dijo que la filmación se reanudará el 10 de julio. La película, aún sin título, está a unas tres cuartas partes del plan producción. Aún queda un mes de rodaje, contando refilmaciones.

Howard ha dirigido películas galardonadas con premios Oscar como "A Beautiful Mind" (“Una mente brillante”) y "Apollo 13" (“Apolo 13”), pero sus cintas más recientes, incluyendo la secuela de "The Da Vinci Code" (“El código Da Vinci”) "Inferno" e "In the Heart of the Sea" (“En el corazón del mar”), no han tenido muy buen desempeño en taquilla.