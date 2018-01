“Shape of Water” domina los Critics' Choice Awards

SANTA MONICA, California, EE.UU. (AP) — Fue una buena noche para las mujeres en los Critics’ Choice Awards. Con cuatro triunfos para “Big Little Lies” y la reafirmación de Guillermo del Toro como creyente en la igualdad de género tras llevarse el premio a la mejor película y director por “The Shape of Water”.

“Déjenme decirles algo, si ustedes no lo hacen no saben de lo que se pierden”, dijo el director mexicano.

Su romance fantástico entre una mujer muda y un monstruo llegó como el más nominado a la premiación con 14 menciones. Al final se llevó también el premio a mejor película, música original y diseño de producción.

La serie “The Handmaid’s Tale”, protagonizada por Elisabeth Moss, ganó tres premios y “Wonder Woman” fue nombrada mejor película de acción, mientras que su estrella Gal Gadot recibió un premio especial por combatir los estereotipos de género. Gadot prometió que nuca se quedará callada en la lucha por la igualdad para las mujeres.

“Big Little Lies” fue nombrada mejor miniserie y también obtuvo premios por las actuaciones de Nicole Kidman, Alexander Skarsgard y Laura Dern.

Kidman agradeció a la comunidad de los espectáculos “quienes hacen películas y televisión realmente fantásticos y nos permiten hacer lo que amamos”.

“Amo ser una actriz”, dijo la galardonada con el Oscar de 50 años. “Gracias por permitirme hacerlo hasta esta edad y más allá”.

Las historias sobre mujeres también ganaron en las categorías de comedia. “The Marvelous Mrs. Maisel” fue galardonada como mejor serie de comedia, y su protagonista Rachel Brosnahan se llevó el premio a la mejor actriz en una serie de comedia.

Al recibir su premio, Brosnahan señaló que a pesar de que las mujeres no iban vestidas de negro, como lo hizo la mayoría en los Globos de Oro el domingo, la lucha para erradicar el acoso sexual continúa.

“No perdamos el foco de atención”, dijo, mientras que instó a los espectadores a apoyar la iniciativa Time’s Up. “Hagamos que esto continúe”.

Olivia Munn fue la anfitriona de la gala en el Barker Hangar en Santa Mónica, California. En algún momento la actriz, quien ha hablado públicamente sobre sus experiencias al enfrentar conductas sexuales inapropiadas en la industria de los espectáculos, hizo brindar a los asistentes. Acompañada por la actriz Niecey Nash, ambas dijeron salud “a todos los tipos buenos en Hollywood”, que realizan juntas en salas de oficinas en vez de habitaciones de hotel.

“Felicidades por hacer lo que se supone que tienen que hacer”, dijo Nash.

Chris Hemsworth, quien presentó uno de los premios en la gala, destacó que las mujeres tuvieron un año estelar en taquilla.

“Las tres películas más taquilleras en Norteamérica fueron ‘Star Wars: The Last Jedi’, ‘Beauty and the Beast’ y ‘Wonder Woman’”, y todas tienen protagonistas femeninas, dijo. “La mayor comedia tiene un ensamble femenino, ‘Girls Trip’ y la mayor película independiente fue escrita y dirigida por Greta Gerwig”.

Hemsworth presentó el premio a la mejor actriz para la ausente Frances McDormand por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. La película también ganó el premio al mejor elenco y al mejor actor de reparto para Sam Rockwell.

También estuvo ausente James Franco. El actor y director, quien enfrentó nuevas acusaciones por una conducta sexual inapropiada horas antes de la ceremonia, ganó el premio a mejor actor en una comedia por su película “The Disaster Artist”. El premio fue presentado durante una ceremonia no televisada que se transmitió vía streaming.

El actor Walton Goggins, quien presentó el premio, lo recibió a nombre de Franco.

Entre las producciones que ganaron dos premios en la noche destacan “I, Tonya”, “Get Out” y la cinta animada sobre el Día de Muertos mexicano “Coco”.

“I, Tonya” recibió premios para Margot Robbie y para la actriz de reparto Allison Janney. “Get Out” fue nombrada mejor película de ciencia ficción o terror y el guionista y director Jordan Peele se llevó el honor al mejor guion original. “Coco” se llevó el premio a mejor película animada y mejor canción por “Remember Me” (“Recuérdame” en su versión en español).

Muchos de los galardonados de los Critics’ Choice Awards coincidieron con los ganadores de los Globos de Oro incluyendo a McDormand, Rockwell, Brosnahan y las estrellas de “Big Little Lies”. La temporada de premios de Hollywood continuará hasta el 4 de marzo cuando se entreguen los Premios de la Academia.

___

Sandy Cohen está en Twitter como www.twitter.com/APSandy.

___

Cobertura de AP a la temporada de premios https://apnews.com/tag/AwardsSeason