“Shape of Water” de Del Toro recibe 13 nominaciones al Oscar

NUEVA YORK (AP) — El fastuoso romance con un montruo "The Shape of Water” de Guillermo del Toro pescó el martes 13 nominaciones a los premios Oscar, Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer en ser nominada a mejor dirección y la fotógrafa de "Mudbound" Rachel Morrison hizo historia como la primera mujer nominada a mejor cinematografía.

Los votantes del Oscar postularon nueve producciones a mejor película: "The Shape of Water", ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ''Lady Bird", ''Get Out", ''The Post", ''Dunkirk", ''Call Me By Your Name" y "Phantom Thread".

La chilena “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que “Coco”, sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor largometraje animado.