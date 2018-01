635x357 “Shape of Water” de Del Toro recibe 13 nominaciones al Oscar. JAKE COYLE (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — "The Shape of Water”, el fastuoso romance con un monstruo de Guillermo del Toro, pescó el martes 13 nominaciones a los premios Oscar, Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer en ser nominada a mejor dirección y Rachel Morrison hizo historia como la primera mujer nominada a mejor cinematografía.

Los votantes del Oscar postularon nueve producciones a mejor película: "The Shape of Water", ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ''Lady Bird", ''Get Out", ''The Post", ''Dunkirk", ''Call Me By Your Name" y "Phantom Thread".

La chilena “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que “Coco”, sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor largometraje animado.

Los efectos colaterales del escándalo de violencia sexual que sacude a Hollywood se enfocaron particularmente en la categoría de dirección, para muchos un símbolo de la desigualdad de género en la industria del cine. Gerwig le sigue apenas a Lina Wertmuller, Jane Campion, Sofia Coppola y Kathryn Bigelow, la única mujer que ha ganado el premio (por "The Hurt Locker").

También fue nominado a mejor director Jordan Peele por "Get Out", el quinto realizador negro postulado en la categoría, y el tercero que se mide por el premio a la mejor película, un año después de que Barry Jenkins se alzara con el premio por "Moonlight".

Aunque todos los favoritos — Frances McDormand ("Three Billboards"), Gary Oldman ("Darkest Hour"), Allison Janney ("I, Tonya"), Sam Rockwell ("Three Billboards") — recibieron sus respectivas, hubo algunas sorpresas.

Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.") fue nominado a mejor actor, probablemente eclipsando a James Franco ("Disaster Artist"). Franco fue denunciado de conducta sexual inapropiada, lo cual él ha negado, unos días antes de que cerrara la votación para el Oscar.

La ceremonia del año pasado, con Jimmy Kimmel como anfitrión, generó 32,9 millones de espectadores para la cadena ABC, una caída de 4% en relación con el año previo. Más preocupante, empero, fue la caída en el grupo demográfico clave de adultos de entre 18 y 49 años, que bajó 14% respecto al 2016.

Aunque el espectáculo fue particularmente largo (tres horas y 49 minutos), terminó con un golpe: el tristemente célebre error con los sobres que llevó a que "La La Land" fuera erróneamente declarada mejor película antes de que "Moonlight" fuera coronada.

Este año, la academia prohibió que contadores de PwC que manejan los sobres usen teléfonos celulares o las redes sociales durante la gala. La firma de contabilidad también develó el lunes varias reformas incluyendo la adición de un tercer socio en la sala de control de la ceremonia. Ninguno de los representantes de PwC involucrados en el percance del año pasado, Brian Cullinan y Martha Ruiz, volverá a los Oscar.

Pero el negocio del cine tiene problemas de contabilidad más grandes. La asistencia al cine alcanzó su menor nivel en 24 años en el 2017 pese a grandes producciones como "Star Wars: The Last Jedi", ''Beauty and the Beast" y "Guardians of the Galaxy, Vol. 2". Una temporada de verano particularmente lúgubre registró una baja de 92 millones de boletos frente al verano de 2016, según la Alianza Nacional de Dueños de Cines.

Aun así, el verano produjo una favorita a mejor película, "Dunkirk", que recaudó 525,6 millones de dólares a nivel mundial. Y "Wonder Woman" de Warner Bros., dirigida por Patty Jenkins, facturó en junio 821,8 millones de dólares, convirtiéndose en la película más lucrativa dirigida por una mujer, aunque no recibió ninguna nominación al Oscar.

El éxito de taquilla que se forjó el camino más poco probable al Oscar fue "Get Out". La cinta se estrenó en febrero de 2017, el fin de semana del Oscar, y llegó a embolsarse 254,7 millones de dólares a nivel global. Aunque "Get Out" y "Dunkirk" le dan un sabor de blockbuster a la categoría de mejor película — algo que históricamente ha ayudado con los ratings de la gala — los otros filmes en la contienda son cintas independientes más pequeñas.

Fue un día algo agridulce para la 20th Century Fox. Su sello Fox Searchlight está detrás de "Three Billboards" y "The Shape of Water", y Fox estrenó también “The Post". Pero esas victorias pronto serán de Walt Disney Co., que el mes pasado llegó a un acuerdo para adquirir a Fox por 52.400 millones de dólares.

Esta vez Amazon y Netflix no lograron entrar en la contienda por el premio mayor. "Mudbound" de Netflix le mereció una nominación a mejor actriz de reparto a Mary J. Blige y "The Big Sick" de Amazon una para Holly Hunter en el mismo apartado. "The Big Sick" también fue postulada a mejor guion original.