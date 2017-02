Spencer reconoce avances en los Oscar, pero quiere más

A pesar de que Octavia Spencer está complacida con el número récord de actores negros nominados a los Oscar este año, aún está decepcionada por la falta de reconocimiento al resto de las minorías.

"Diversidad no solo significa negro", dijo Spencer en una entrevista telefónica reciente para promover su nueva película, "The Shack", que se estrena el 3 de marzo. "Me emociona que más gente negra sea reconocida. Me gustaría que eso pasara con personas de otro color porque ellos también son valiosos y no han sido reconocidos. Creo que cuando le pedimos al público, a la gente que paga, que apoyen películas que no los retratan en pantalla, eso es una hipocresía".

Spencer es una de los seis actores negros que competirán por un Premio de la Academia este domingo. Dev Patel, quien es de ascendencia india, está nominado a mejor actor. Spencer está nominada por su papel en la cinta "Hidden Figures", que también compite como mejor película.

La diversidad contrasta con los últimos dos años, cuando la nominación de actores solo blancos llevó al hashtag #OscarsSoWhite en las redes sociales y a un debate nacional sobre la diversidad en Hollywood. También hizo que la presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, implementara un plan para reestructurar la membresía de la organización con el fin de reflejar mejor a las mujeres y las minorías.

En la actualidad, Spencer tiene su propia casa productora y cree que podría ser una de las "más grandes productoras" de Hollywood en el futuro cercano. La actriz quiere abrir camino para que mujeres y minorías compartan sus historias en el cine, de manera similar a "Hidden Figures". En esta cinta interpretó el papel de Dorothy Vaughan, una matemática pionera que trabajó en la NASA. Cuando Spencer ganó el Premio de la Academia hace seis años, a la mejor actriz de reparto por "The Help", interpretó a una sirvienta.

"Somos personas multifacéticas", dijo Spencer. "Sí, las mujeres de color trabajaban en la cocina y limpiaban las casas de la gente, pero también hay doctoras afroestadounidenses, científicas y abogadas. ... Esos son los tipos de historias que también queremos llevar al cine".

Las narrativas con una perspectiva histórica son las que más resuenan con ella. Actualmente desarrolla una serie sobre la empresaria afroestadounidense Madam C.J. Walker, una de las primeras mujeres millonarias en Estados Unidos, en la cual actúa. Asimismo, coproduce una serie de HBO sobre la masacre de Jonestown en Guyana.

La actriz dijo que su productora no se limitará a historias sobre negros.

"Si es una historia blanca que no ha sido contada, será contada", dijo. "Si es una historia sobre latinoamericanos, asiáticos, me inclinaré por contarla".

Mientras se prepara para los Oscar el domingo, también está en su horizonte el estreno de "The Shack". En esta adaptación de la novela de William P. Young Spencer interpreta a Dios. El libro es sobre la fe renovada de un padre tras la muerte de su hija.

La película fue criticada por algunos cristianos blancos que se molestaron porque presenta a Dios como una mujer negra rellenita, pero Spencer dijo que la cinta está basada en la percepción del personaje principal, Mack Phillips (Sam Worthington).

"Este chico sufrió abusos así que la relación con ese hombre que debió protegerlo está fracturada", explicó Spencer. "Y luego un hombre le quita a su hija. La única mujer que le mostró bondad fue una mujer que se veía como yo, así que por eso Dios se manifestó (físicamente) y se reveló a este joven de la única manera en la que podía recibirlo".

