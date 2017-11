Sutherland, Varda, Roizman, Burnett reciben Oscar honorarios

LOS ÁNGELES (AP) — Mientras Hollywood trata de sopreponerse al creciente escándalo de acoso sexual, los primeros Oscar de la temporada serán entregados esta noche a cuatro veteranos de la industria del cine.

La novena ceremonia anual de los Premios de los Gobernadores será un homenaje a la trayectoria del guionista y director Charles Burnett, el cinematógrafo Owen Roizman, el actor Donald Sutherland y la directora francesa Agnes Varda. Cada uno recibirá un Oscar honorario.

El presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, John Bailey, dijo que los galardonados honorariamente son "muy representativos de todo el campo cinematográfico". Ninguno de ellos ha ganado un Oscar antes, aunque Roizman ha sido nominado cinco veces.

Los galardonados son escogidos por los 54 miembros de la junta de gobierno de la organización.

"Estos son nuestros premios", dijo Bailey. "Estas son las personas que sentimos queremos resaltar".

Los invitados a la ceremonia privada, no televisada, a realizarse en el complejo Hollywood & Highland son la crema y nata de la industria cinematográfica y la inminente temporada del Oscar. Probablemente se mostrarán escenas de la velada en la 90ma entrega de los Oscar el 4 de marzo de 2018.

Estos son los cuatro galardonados:

CHARLES BURNETT: Cineasta independiente, Burnett ha dedicado su carrera a contar historias de afroestadounidenses, que a menudo son evitadas en Hollywood. Su primera cinta, "Killer of Sheep", la filmó con sus amigos y vecinos del vecindario de Watts, en Los Angeles, y así comenzó a transformar lo que él creía era un pasatiempo en una carrera. Él ha hecho películas como "To Sleep with Anger" pero también cortos y documentales. Burnett, de 73 años, dijo que la idea de recibir un Oscar era irreal. "Uno quiere que esto ya se acabe para asegurarse de que es real, de que uno no sigue soñando", dijo.

OWEN ROIZMAN: Segunda generación de cineastas, Roizman fue nominado a cinco Oscar durante su carrera. Con su trabajo en "The French Connection" (Contacto en Francia), que le valió su primera nominación al Oscar, estableció su reputación por mostrar realismo con la cámara. Luego tuvo postulaciones al Oscar por "The Exorcist" (El exorcista), ''Network" (Poder que mata), ''Tootsie" y "Wyatt Earp". Roizman filmó su último toma cinematográfica en 1995, para "French Kiss". Luego que se retiró se interesó por la fotografía digital y la convirtió en un pasatiempo prolífico. Sus retratos han sido expuestos en la sede de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, en Beverly Hills, California.

DONALD SUTHERLAND: Sutherland ha aparecido en películas de todos los géneros, tiene un historial de más de 140 papeles en su carrera de más de medio siglo en Hollywood pero el actor canadiense nunca ha sido nominado para un Oscar. "Nunca se me ocurrió, ni siquiera remotamente... que la gente pensara en honrarme de esta manera", dijo el actor de 82 años en una entrevista reciente. El Oscar honorario, sin embargo, no le quita las ganas de trabajar. Dijo que espera que la muerte lo encuentre en el set y que sus últimos suspiros sean filmados y luego incluidos en su última película.

AGNES VARDA: Pionera del movimiento cinematográfico francés de la Nueva Ola, Varda dirigió y escribió el guión de su primera película en 1956. Ella ha hecho documentales y largometrajes. Su último trabajo es "Faces Places", de este año, que codirigió con la artista callejera JR, de 34 años. Varda dijo que comenzó a hacer "cine radical" cuando comenzó su carrera, y que ser mujer nunca fue un obstáculo. En Francia hay más cineastas mujeres que en Hollywood, dijo: "Francia es un país donde el 25% de los cineastas son mujeres... porque hemos promovido la idea de que ellas pueden hacerlo, de que no hay motivos para que no lo puedan hacer".

