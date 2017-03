Taquilla alcanza récord; ventas internacionales se estancan

NUEVA YORK (AP) — La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que los ingresos mundiales de taquilla alcanzaron un récord de 38.600 millones de dólares en el 2016, aunque los ingresos internacionales esencialmente se estancaron.

El reporte anual de la MPAA muestra un incremento global de 0,5% en la boletería desde el 2015. Mientras China, el segundo mercado más grande del mundo después de Estados Unidos, ha sido por años una prioridad para Hollywood, la venta de boletos cayó 3% en el país asiático el año pasado, a 6.600 millones de dólares.

La taquilla en Estados Unidos y Canadá marcó un récord de 11.400 millones de dólares, aunque el incremento de 300 millones se debió en gran parte al aumento en los precios de los boletos. Cerca del 11% de los norteamericanos, dijo la MPAA, van al cine con frecuencia, al menos una vez al mes. Ellos representan el 48% de toda la boletería.

El 71% de la población de Estados Unidos y Canadá fue al cine al menos una vez en el 2016, 2% más que en el 2015.

Entre los mayores éxitos del año estuvieron "Rogue One: A Star Wars Story" ("Rogue One: Una historia de Star Wars"), "Finding Dory" ("Buscando a Dory") y "Captain America: Civil War" ("Capitán América: Civil War"), todas de Walt Disney Co. La MPAA señaló que tres de las cinco películas más taquilleras atrajeron a una audiencia mayormente femenina.

"Incluso con una increíble variedad de opciones disponibles para el público, el cine siendo el modo principal para experimentar la magia de nuestras películas", dijo el director de la MPAA, Chris Dodd. "Y la buena noticia es que hay señales positivas de crecimiento en el futuro".

Entre otras conclusiones notables del reporte:

— La asistencia del público joven subió. El mayor salto fue para los espectadores de entre 18 y 24 años, que en promedio fueron al cine 6,5 veces en 2016, frente a 5,9 veces en 2015.

— El atractivo del 3-D sigue cayendo. Las ventas de entradas para cintas en 3-D bajaron 8%, a 1.600 millones de dólares, aun cuando hubo un 30% más de estrenos en este formato.

— La asistencia de espectadores afroestadounidenses y asiáticos sigue en aumento. Per capita, las personas asiáticas y de otras etnias van al cine más que cualquier otro grupo. En promedio ven 6,1 películas al año.