Tarantino gana máximo premio canino en Festival de Cannes

CANNES, Francia (AP) — Gane o no la Palma de Oro este año, Quentin Tarantino no se irá a casa con las manos vacías.

El director de "Once Upon a Time ... in Hollywood", que compite por el máximo honor en el Festival de Cine de Cannes, se alzó con el premio Palm Dog, que se entrega anualmente a los astros caninos — y directores humanos — de las cintas del festival más centradas en estos animales.

Tarantino sorprendió al público el viernes cuando acudió en persona a recibir su trofeo: un collar de perro rojo. Vitoreó a la perrita Brandy, la pit bull del personaje de Brad Pitt en el filme.

"Quiero dedicarle esto a mi maravillosa actriz Brandy. Ella ha conseguido llevarse la Palm Dog a casa, a Estados Unidos", dijo el cineasta.