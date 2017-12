The Shape of Water encabeza nominaciones a los Globos de Oro

NUEVA YORK (AP) — "The Shape of Water", el cuento de hadas de Guillermo del Toro ubicado en la Guerra Fría, encabezó el lunes las nominaciones a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor película y dirección.

"The Shape of Water" (“La forma del agua”) se medirá por el máximo honor con "Call Me By Your Name", ''Dunkirk", ''The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Las nominadas a mejor película de comedia o musical son "The Disaster Artist", ''Get Out", ''Lady Bird", ''The Greatest Showman" y "I, Tonya".

En el apartado de televisión, el drama de HBO "Big Little Lies" lideró con seis nominaciones.

Los Globos de Oro son la plataforma más prominente en lo que va de la temporada de premios de Hollywood que confronta el panorama post- Harvey Weinstein. Entre los nominados a mejor actor de reparto está Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en "All the Money in the World" de Ridley Scott.

Scott, igualmente, fue nominado a mejor director.