The Shape of Water encabeza nominaciones a los Globos de Oro

NUEVA YORK (AP) — "The Shape of Water", el cuento de hadas de Guillermo del Toro ubicado en la Guerra Fría, encabezó el lunes las nominaciones a los Globos de Oro con siete candidaturas que incluyen mejor película y dirección.

En lo que se considera una contienda totalmente abierta al Oscar hasta ahora, varias películas le siguieron de cerca a "The Shape of Water". El drama de Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono "The Post" recibió seis nominaciones, incluyendo a mejor actriz para Meryl Streep y mejor actor para Tom Hanks, al igual que "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de Martin McDonagh, entre ellas a mejor actriz para Frances McDormand.

Pero como la plataforma más prominente en lo que va de la temporada de premios de Hollywood post-Harvey Weinstein, los Globos también apoyaron con entusiasmo al drama de Ridley Scott sobre J. Paul Getty "All the Money in the World". Christopher Plummer, quien reemplazó a Kevin Spacey en el filme, fue nominado a mejor actor de reparto, Scott a mejor director y Michelle Williams a mejor actriz de reparto.

Un primer corte del filme fue presentado a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro. Scott está reeditando rápidamente la película para erradicar de la misma a Spacey, quien ha sido acusado de acoso sexual por numerosos hombres.

Por el premio a la mejor película de drama "The Shape of Water" (“La forma del agua”) se medirá con "Call Me By Your Name", ''Dunkirk", ''The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Las candidatas a mejor película de comedia o musical son "The Disaster Artist", ''Get Out", ''Lady Bird", ''The Greatest Showman" y "I, Tonya".

La cinta chilena “Una mujer fantástica” se medirá por el premio a la mejor película en lengua extranjera con el filme de Angelina Jolie "First They Killed My Father" (Camboya), "In the Fade" (Alemania/Francia), "Loveless" (Rusia) y "The Square" (Suecia/Alemania/Francia).

“Coco”, el éxito de Disney Pixar sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulado a mejor cinta animada junto con ''Ferdinand", sobre un joven toro que escapa de un campo de entrenamiento de toreo en España; "The Boss Baby", ''The Breadwinner" y "Loving Vincent".

Las nominaciones fueron anunciadas desde Beverly Hills tras una semana de incendios que han devastado al sur de California. El incendio Thomas ha destruido unas 790 estructuras y obligado a miles a evacuar sus hogares. Las llamas han llegado hasta el cercano vecindario de Bel Air.

Los Globos no suelen pronosticar a los ganadores del Oscar, pero lo hicieron el pasado enero. Las ganadoras del Globo de Oro a la mejor película de drama y de comedia, "Moonlight" y "La La Land", terminaron ambas en el escenario al final de los Premios de la Academia, cuando "Moonlight" emergió victoriosa tras el célebre error al anunciarse la ganadora. La asociación de prensa, que ha trabajado en años recientes para reducir su reputación de que hace selecciones excéntricas, está compuesta por aproximadamente 90 periodistas independientes internacionales.

La pasada ceremonia de los Globos, con Jimmy Fallon como anfitrión, tuvo un promedio de 20 millones de espectadores, un incremento de 8% según Nielsen. Este año Seth Meyers fungirá como maestro de ceremonias en la gala del 7 de enero.

Aun no se ha anunciado quién recibirá el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria. La agasajada del año pasado, Streep, habló fuertemente contra el entonces presidente electo Donald Trump, poco antes de su juramentación, llevándolo a criticar a la actriz como "sobrevalorada". Este año Strip, junto con Spielberg y Hanks, regresan con un drama incisivo y oportuno, "The Post", sobre el poder de la prensa para mostrar mentiras que emanan de la Casa Blanca.