'Thor: Ragnarok' debuta con taquilla de $122,7 millones

LOS ÁNGELES (AP) — El Dios del Trueno tuvo un estreno más exitoso de lo espeado. “Thor: Ragnarok”, el tercer filme de la serie, impuso un récord de la franquicia al recaudar 122,7 millones de dólares durante su primer fin de semana, convirtiéndose en el cuarto mejor estreno de 2017.

La cinta de The Walt Disney Co. y Marvel obtuvo fácilmente el primer lugar en las taquillas del fin de semana. El segundo puesto fue para “A Bad Moms Christmas”, que sumó 16,8 millones. La secuela del sorpresivo éxito del año pasado “Bad Moms” se estrenó el miércoles y ha recaudado un total de 21,3 millones de dólares.

Los primeros cinco puestos los completan “Jigsaw” con 6,6 millones, “Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween” con 4,5 millones de dólares y “Geostorm” con 3,2 millones.

A continuación, las 10 películas con mayores recaudaciones en las salas de Estados Unidos y Canadá entre viernes y domingo, de acuerdo a datos compilados por comScore:

1. "Thor: Ragnarok”, 122,7 millones de dólares

2. "A Bad Moms Christmas”, 16,8 millones

3. "Jigsaw”, 6,6 millones

4. "Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween”, 4,5 millones

5. "Geostorm”, 3,2 millones

6. "Happy Death Day”, 2,7 millones

7. "Blade Runner 2049”, 2,3 millones

8. "Thank You For Your Service”, 2,2 millones

9. "Only The Brave”, 1,9 millones

10. "Let There Be Light”, 1,7 millones