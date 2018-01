“Three Billboards” arrasa en unos SAG enfocados en la mujer

LOS ANGELES (AP) — La historia de venganza "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" arrasó el domingo en la ceremonia de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla al llevarse los honores al mejor elenco, la mejor actriz, para Frances McDormand, y el mejor actor de reparto para Sam Rockwell.

Fue casi una repetición exacta de los principales galardones repartidos en los Globos de Oro, con Gary Oldman honrado también como mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en "Darkest Hour" y Allison Janney como mejor actriz de reparto como la madre de Tonya Harding en "I, Tonya".

Como con muchas entregas de premios de esta temporada, fue el trato a las mujeres en Hollywood el gran protagonista. La gala incluyó una alineación de presentadoras mayormente femeninas y contó con Kristen Bell como su primera anfitriona.

“Estamos viviendo un momento crucial”, dijo Bell en su monólogo de apertura, que se mantuvo ligero y mayormente alejado de la política. “Asegurémonos de liderar el cambio con empatía y diligencia, porque el miedo y la ira nunca ganan la carrera”.

Mientras muchos hombres prominentes en Hollywood enfrentan acusaciones de acoso o abuso sexual, virtualmente cada aspecto de la temporada de premios ha sido impactado por el escándalo, desde las preguntas en la alfombra roja hasta la ansiedad por conocer a los ganadores.

Tanto James Franco como Aziz Ansari fueron premiados hace dos semanas en los Globos de Oro mientras llevaban en sus solapas pines de Time's Up antes de ser denunciados de conducta sexual inapropiada y, en el caso de Ansari, de conducta sexual agresiva por una acusadora anónima. Ambos estaban nominados el domingo y perdieron, Franco ante Oldman y Ansari ante William H. Macy por "Shameless".

Rockwell, quien superó a su coestelar Woody Harrelson, aprovechó su momento en el podio para elogiar a McDormand.

"Frances, eres una potencia energética", dijo Rockwell. "Me pongo hombro a hombro contigo y con todas las mujeres increíbles en esta sala que están tratando de hacer las cosas mejor. ¡Ya era hora!".

La mayoría de los comentarios durante la velada fueron con miras a futuro. La presidenta de SAG-AFTRA Gabrielle Carteris dijo, "Este no es un momento preciso. Este es un movimiento".

En el apartado de televisión los grandes ganadores fueron "This Is Us" de NBC, que se llevó el premio al mejor elenco en una serie de drama y le mereció a Sterling K. Brown el premio al mejor actor, y la comedia "Veep" de HBO, cuyo elenco y estrella, Julia Louis-Dreyfus, fueron galardonados.

"Big Little Lies" de HBO se alzó con los premios a la mejor actriz y al mejor actor en una miniserie o película hecha para TV, para Nicole Kidman y Alexander Skarsgard.

"Estoy tan agradecida de que nuestras carreras hoy puedan seguir más allá de los 40 años de edad", dijo Kidman al recibir su tofeo. "Somos potentes y poderosas y viables. Solo le ruego a la industria que siga apoyándonos porque nuestras historias finalmente están siendo contadas".

Claire Foy de "The Crown” ganó el SAG a la mejor actriz en una serie de drama por su representación de la reina Isabel II.

Morgan Freeman, reconocido con el premio a la trayectoria, mantuvo su discurso breve tras un emotivo video que resumió su extensa carrera y una introducción de Rita Moreno. El actor ganador del Oscar por "Million Dollar Baby", nominado al Premio de la Academia en cuatro ocasiones, ha aparecido en más de 80 películas.

"Les voy a decir qué está mal con esta estatuilla", dijo casi al terminar su discurso. "Desde atrás funciona, pero por delante tiene género específico. Quizás comencé algo".

Los primeros premios del día fueron para "Game of Thrones" y "Wonder Woman", honrados por sus elencos de dobles.

Los productores de los Premios SAG dijeron que el enfoque femenino fue inspirado por la Marcha de las Mujeres del año pasado, pero la gala llegó en momentos en que los más grandes nombres de la industria lideran los movimientos Time’s Up y Me Too para abordar la igualdad de género, la violencia sexual, la disparidad salarial y otros problemas.

También se realizó dos semanas después de una protesta en los Globos de Oro en la cual las mujeres vistieron de negro y estrellas como Meryl Streep, Emma Stone y Michelle Williams trajeron a activistas como acompañantes. La alfombra roja del domingo vio el regreso de los vestidos coloridos y muchos menos pines de Time’s Up, aunque algunos actores, como Kumail Nanjiani y Gina Rodríguez, todavía llevaban los suyos.

En la alfombra de los SAG, la presentadora de E! Giuliana Rancic no perdió tiempo y le preguntó a la actriz de “Glow” Alison Brie sobre las recientes denuncias de conducta sexual inapropiada contra su cuñado, James Franco (Brie está casada con el actor Dave Franco.)

“Creo que ante todo lo que siempre hemos dicho es que sigue siendo vital que cualquiera que sea victimizado debe tener el derecho de hablar y pronunciarse”, dijo Brie, agregando que en el caso de Franco “no todo lo que se ha dicho es completamente cierto”.

Brie dijo que apoya a su familia y que están esperando para tener toda la información.

“Ahora es el momento de escuchar y eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo Brie.

Franco también ha calificado algunas de las denuncias de imprecisas, pero tras dos días enfrentando preguntas al respecto en los programas de la televisión nocturna, el astro de “The Disaster Artist” ha mantenido un bajo perfil. La semana pasada no asistió a los Critics’ Choice Awards, donde también ganó un reconocimiento.

Los Globos fueron la primera ceremonia de premios importante obligada a confrontar el escándalo de violencia sexual desde que éste explotó en octubre, cuando docenas de mujeres denunciaron a Harvey Weinstein de acoso y, en algunos casos, de violación. (Weinstein ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual).

Las acusadoras de Weinstein Marisa Tomei y Rosanna Arquette usaron su tiempo como presentadoras el domingo para nombrar a algunas de las mujeres que rompieron el silencio en el movimiento, incluidas Asia Argento, Annabella Sciorra, Ashley Judd, Daryl Hannah, Mira Sorvino, Anthony Rapp y Olivia Munn.

"Tantas voces poderosas ya no son silenciadas por temor a retaliación", dijo Arquette. "Podemos controlar nuestro propio destino".

Los Premios SAG son un indicador confiable de quién se llevará los Oscar en las categorías de actuación, y este año se entregaron dos días antes de que se anuncien las nominaciones a los Premios de la Academia.

Aunque "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ahora tiene un Globo de Oro y un SAG, el sábado por la noche perdió ante el romance de fantasía de Guillermo del Toro "The Shape of Water" en los Premios del Sindicato de Productores, que podría predecir más acertadamente quién se alzará con el Premio de la Academia a la mejor película el 4 de marzo.

___

Los reporteros de AP Sandy Cohen, Amanda Lee Myers y Mike Cidoni Lennox contribuyeron a este despacho desde Los Ángeles.