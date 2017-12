“Three Billboards” lidera nominaciones a los Premios SAG

NUEVA YORK (AP) — El Sindicato de Actores de la Pantalla respaldó fuertemente el miércoles al drama de venganza protagonizado por Frances McDormand "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", le ofreció redención a la comedia romántica desairada por los Globos de Oro "The Big Sick" y dejó a muchas favoritas al Oscar con las manos vacías.

"Three Billboards" de Martin McDonaugh encabezó la lista de nominados a los Premios SAG con cuatro candidaturas que incluyen mejor elenco y menciones para McDormand, Sam Rockwell y Woody Harrelson. Esto se suma al robusto portafolio de reconocimientos que ha recibido la cinta, entre ellos seis nominaciones a los Globos de Oro y el premio de la audiencia en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

También fueron postulados los elencos de "Lady Bird", ''Get Out", ''Mudbound" y "The Big Sick".

Como uno de los indicadores más estables de lo que sucedería en los Oscar, los SAG tienen una influencia considerable en la contienda por los Premios de la Academia. Los actores comprenden la rama más grande de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, aunque las tropas del gremio son mucho mayores. Solo unos 1.000 de sus 160.000 miembros forman parte de la academia de cine.

La contienda por el Oscar de momento se considera abierta, y al reducir el campo a cinco películas para su principal galardón el miércoles, el sindicato dejó fuera a muchos favoritos. El drama de Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono "The Post", con las elogiadas actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks, fue completamente obviado.

Y tras haber encabezado el lunes la lista de nominados a los Globos de Oro con siete candidaturas, "The Shape of Water" de Guillermo del Toro no fue nominada a mejor elenco, aunque sí les mereció candidaturas a Sally Hawkins y Richard Jenkins.

Las favoritas de la crítica "Call Me By Your Name" y "The Florida Project" recibieron una sola nominación cada una. Una omisión notable fue la del coprotagonista de "Call Me By Your Name", Armie Hammer.

En vez, la cinta autobiográfica de Kumail Nanjiani "The Big Sick", que no fue postulada a ningún Globo, no solo recibió el miércoles una candidatura para su elenco sino también una nominación para Holly Hunter por su papel de reparto.

Junto con McDormand y Hawkins, competirán por el premio a la mejor actriz Judi Dench ("Victoria & Abdul"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") y Margo Robbie ("I, Tonya").

Los nominados a mejor actor son Timothee Chalamet ("Call Me By Your Name"), James Franco ("The Disaster Artist"), Daniel Kaluuya ("Get Out"), Gary Oldman ("Darkest Hour") y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.").

Los ganadores de los Premios SAG, en su 24ta edición, se anunciarán el 21 de enero durante una gala televisada presentada por Kristen Bell.