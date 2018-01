“Three Billboards” triunfa en unos Globos de Oro negros

Tras una alfombra roja teñida de negro por las actrices que se vistieron de ese color para protestar contra el acoso sexual y la desigualdad de género, los Globos de Oro se convirtieron en una expresión estelar de empoderamiento femenino en la era post Harvey Weinstein, encabezada por Oprah Winfrey.

“Por demasiado tiempo las mujeres no han sido escuchadas ni se les ha creído si se atreven a decir su verdad al poder de esos hombres”, dijo Winfrey, al recibir el premio a la trayectoria Cecil B. DeMille. "Pero su tiempo se ha terminado, ¡su tiempo se ha terminado!”.

Más que cualquier otro premio entregado el domingo en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el momento de Winfrey, quien recibió una ovación de pie que dejó a muchos de los asistentes y espectadores en lágrimas, encapsuló el ánimo de la campaña “Me Too” en unos Globos de Oro atípicamente poderosos. La noche sirvió como la respuesta más grande de Hollywood hasta el momento ante los escándalos por acoso sexual que han sacudido a la industria cinematográfica y puesto en manifiesto sus desigualdades de género.

“¡Hay un nuevo día en el horizonte!”, dijo Winfrey, quien destacó que es la primera mujer de raza negra que recibe el premio.

Con una mirada dura la presentadora Natalie Portman siguió tras el discurso de Winfrey al anunciar, como dijo, a los nominados “totalmente masculinos” a mejor director.

La película que muchos consideran que resuena más con el momento, la comedia oscura "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", sobre una madre que busca justicia tras la violación y asesinato de su hija, emergió como la mayor ganadora de la noche. Se llevó el premio a la mejor cinta de drama, mejor actriz para Frances McDormand, mejor actor de reparto para Sam Rockwell y mejor guion para el director y guionista Martin McDonagh.

McDormand reconoció que estaba confundida por la identidad de los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, pero les dio crédito. "Al menos ellos lograron elegir a una presidenta femenina”, dijo. McDormand agregó que la noche era especial.

“Créanme, las mujeres en este salón no están aquí por la comida”, dijo McDormand.

En esta temporada de premios de Hollywood no parece haber favoritos muy definidos, pero en los Globos de Oro algunas cintas tuvieron grandes triunfos.

La historia entre una madre y una hija de Greta Gerwig "Lady Bird" se llevó el premio a la mejor película de comedia o musical y mejor actriz de comedia para Saoirse Ronan.

Mientras que la fantasía en la era de la Guerra Fría de Guillermo del Toro "The Shape of Water" ganó por su música original y por la dirección de este cineasta mexicano. Emocionado, el director se secó las lágrimas y logró callar la música con la que le pedían que saliera del escenario.

“Me tardé 25 años en llegar aquí, denme un minuto”, dijo antes de agradecer a las mujeres que actuaron en su película. “Mis monstruos les agradecen”.

Seth Meyers comenzó la noche metiéndose de lleno en el tema de los escándalos sexuales.

“Buenas noches damas y los caballeros que quedan”, comenzó el anfitrión.

Con chistes sobre Weinstein, “elefante que no está en la sala”, Kevin Spacey y la gran desigualdad de género en Hollywood, Meyers consiguió risas y quizá relajar el ambiente.

“Para los nominados masculinos en la sala esta noche esta es la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta”, dijo Meyers.

Muy a modo, el primer premio de la noche fue para una de las mujeres más poderosas de Hollywood: Nicole Kidman, por su actuación en "The Big Little Lies" de HBO, una serie que ella y Reese Witherspoon también produjeron. Kidman dijo que su triunfo se debía a “el poder de las mujeres”.

"Big Little Lies" se impuso en las categorías de televisión con cuatro premios, incluyendo mejor miniserie o película hecha para TV y mejor actriz de reparto para Laura Dern. Al igual que otras siete actrices femeninas, Dern caminó por la alfombra roja acompañada por una activista por los derechos de las mujeres como parte de un esfuerzo para mantener la atención de los Globos de Oro en el tema del acoso sexual. Dern estuvo acompañada por la defensora de agricultores Mónica Ramírez, Michelle Williams con la fundadora del movimiento en redes sociales "Me Too" Tarana Burke y Meryl Streep por la activista por las trabajadoras domésticas Ai-jen Poo.

“Enseñémosle a nuestros niños que hablar sin miedo a las consecuencias es nuestra nueva estrella polar”, dijo Dern, al recibir su Globor.

Otras galardonadas abordaron el tema. La serie de Amazon recientemente estrenada "The Marvelous Mrs. Maisel" sobre una ama de casa de la década de 1950 que comienza a hacer comedia de stand-up se llevó el premio a la mejor serie y actriz de comedia para Rachel Brosnahan.

Elisabeth Moss, al recibir el premio por su actuación en "The Handmaid's Tale" de Hulu dedicó conmovedoramente el reconocimiento a Margaret Atwood, en cuyo libro está inspirada la serie, así como a las mujeres que han estado antes y después que ella. "The Handmaid's Tale" se llevó después el galardón a la mejor serie dramática.

“Ya no vivimos en los espacios en blanco a la orilla de la imprenta”, dijo Moss en referencia a la prosa de Atwood. “No vivimos en los huecos entre las historias, somos las historias impresas y estamos escribiendo las historias nosotras mismas”.

Notablemente fueron desairadas la película "Dunkirk" de Christopher Nolan, la película de terror de Jordan Peele "Get Out" y "The Post" de Steven Spielberg.

Los Globos de Oro solían ser el terreno del otrora poderoso Weinstein, cuya caída precipitó las acusaciones contra James Toback, Kevin Spacey y muchos más. Weinstein se impuso durante dos décadas con triunfos en los Globos así como por su conocida manera de manipular a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo de 89 integrantes que organiza los premios.

Aunque se anuncian como la mayor fiesta de Hollywood, los Globos de Oro tocaron este año el tono más formal de los Oscar, con momentos para rendir homenajes como cuando Kirk Douglas, de 101 años, apareció en el escenario con su nuera Catherin Zeta-Jones y fue ovacionado.

La estatuilla al mejor actor en una comedia o musical fue para James Franco por su interpretación del cineasta de "The Room" Tommy Wiseau. Franco arrastró a su coestelar y hermano, Dave, al escenario y llamó a Wiseau. Cuando Wiseau llegó al escenario con sus característicos lentes se acercó al micrófono pero Franco lo alejó. “Fuchi, fuchi”, dijo el actor mientras el público reía.

Gary Oldman, considerado por muchos el contendiente más fuerte en la categoría de mejor actor, ganó el premio por su interpretación de Winston Churchill en "Darkest Hour", superando al novato Timothee Chalamet ("Call Me By Your Name") y a Tom Hanks ("The Post").

El premio a la mejor película extranjera fue para la alemana "In the Fade". Allison Janney se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en una comedia por la historia sobre la patinadora Tonya Harding "I, Tonya" y Aziz Ansari se llevó el premio al mejor actor en una serie de comedia por "Master of None" de Netflix.

La estatuilla a la mejor cinta animada fue para “Coco” de Pixar. El cofundador de Pixar John Lasseter se tomará un “sabático de seis meses” tras reconocer errores en su comportamiento en su trabajo. Tras bambalinas el domingo, el director de "Coco" Lee Unkrich respondió sobre los cambios en Pixar. "Todos podemos ser mejores”, dijo. "Hemos tomado pasos para seguir avanzando para crear el arte”.

La iniciativa para vestir de negro fue apoyada por la recientemente creada organización Time's Up, conformada por cientos de mujeres en la industria de los espectáculos, incluyendo a Streep, Williams, Dern y Winfrey, quienes se han unido para abogar por la igualdad de género a nivel ejecutivo y para proporcionar ayuda para defensa legal de víctimas de acoso sexual.

Ashley Judd, la primera estrella prominente en denunciar a Weinstein, y Salma Hayek, quien escribió un editorial el mes pasado sobre su pesadilla con el productor, llegaron juntas a la alfombra roja.

“Nos sentimos un poco incentivadas en este momento en especial para unirnos en una gruesa fila negra”, dijo Streep.

“No es una afirmación de moda, es una afirmación de solidaridad”, dijo la actriz de "The Crown" Claire Foy.

Prácticamente todos, mujeres y hombres, celebridades e incluso reporteros estaban vestidos de negro el domingo y muchos llevaban un prendedor de Time’s Up. El astro de "This Is Us" Chris Sullivan incluso llevaba las uñas de negro. Después su compañero de reparto Sterling K. Brown ganó el premio al mejor actor de una serie de drama. Brown, el primer hombre de raza negra en ganar en la categoría, agradeció al creador de "This Is Us" Dan Fogelman.

“Escribiste un papel para un hombre negro que sólo puede ser interpretado por un hombre negro”, dijo Brown. “Estoy siendo visto por quien soy”.

Aunque la atmósfera era todavía festiva y positiva, la alfombra roja que generalmente es superficial tuvo cambios inesperados. Mientras era entrevistada por E!, Debra Messing criticó al canal por supuestamente no pagar lo mismo a sus presentadoras femeninas que a sus presentadores masculinos. Catt Sadler de E! renunció recientemente cuando supo que ganaba la mitad que su contraparte masculino Jason Kennedy.

Ese intercambio fue otro ejemplo de cómo el movimiento que desató la campaña "MeToo" ha pesado en Hollywood y ha sacudido la temporada de premios. Los escándalos han cambiado las campañas para los Oscar y llevado a otras nuevas. Entre los nominados del domingo estaba Christopher Plummer, quien fue llevado de último minuto para borrar a Spacey de "All the Money in the World".

___

Los periodistas de The Associated Press Andrew Dalton y Lindsey Bahr contribuyeron a este despacho desde Beverly Hills.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP

___

Cobertura de AP a la temporada de premios https://apnews.com/tag/AwardsSeason