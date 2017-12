Vergüenza se mezcla con autofelicitación en camino al Oscar

NUEVA YORK (AP) — En casi cada una de las categorías principales del Oscar este año estarán presentes las denuncias de acoso o abuso sexual que han sacudido a la industria del cine.

¿Mejor actor de reparto? Kevin Spacey era considerado un contendiente, pero ahora su actuación en "All the Money in the World" de Ridley Scott está siendo reemplazada por la de Christopher Plummer.

¿Mejor cinta animada? La favorita es "Coco" de Pixar, el estudio de animación cofundado por John Lassater, quien se ha tomado un “año sabático” tras su admisión de conducta sexual inapropiada.

¿Mejor dirección? Con apenas cuatro mujeres nominadas en la historia de los Premios de la Academia, ninguna categoría ilustra mejor el problema de desigualdad de género en la industria, un desequilibrio sistemático que le facilitó a Harvey Weinstein y otros actuar por tanto tiempo con tanta impunidad.

Incluso el rubro de mejor actriz, donde uno esperaría un momento de gracia, será presentado _ si se mantiene la tradición _ por el ganador del Oscar al mejor actor del año pasado, Casey Affleck, quien resolvió dos denuncias de acoso sexual en su contra en 2010.

Weinstein, quien por años buscó ser omnipresente en los Oscar, podría finalmente cumplir su deseo. Aun cuando el antiguo copresidente de Weinstein Co. fue expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y el nombre de su compañía fue borrado de los créditos de su mejor apuesta al Oscar este año ("Wind River"), Weinstein tendrá una presencia ubicua, en ausencia.

El escándalo de abuso sexual ha coloreado cada fase de esta temporada de premios, pero cabe preguntar hasta qué punto este fenómeno definirá a los ganadores. La temporada apenas comienza, con anuncios de premios de la crítica la semana pasada y las postulaciones a los Globos de Oro el lunes. Pero en los Oscar, el efecto Weinstein ya cumple un papel imprevisible.

Con tanto escándalo a su alrededor, ¿estará Hollywood aún de ánimo para palmearse la propia espalda?

En los Premios Gotham la semana pasada, lejos de la alegría habitual reinaba un ánimo algo apagado, o al menos Nicole Kidman así lo pensó cuando aceptó un premio a la trayectoria y exhortó a los presentes a relajarse. Joana Vicente, directora ejecutiva del Independent Film Project, que otorga los Gotham, fue una de las pocas personas que nombró directamente lo innombrable.

"Este ha sido un año difícil para nuestra industria y para el mundo", dijo Vincente. "Nos gustaría tomarnos un minute para reconocer y honrar a aquellas mujeres y hombres que se han pronunciado".

Pero al mismo tiempo, las películas han dado muchas razones para celebrar. Desde "The Florida Project" hasta "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", las favoritas de este año son un grupo formidable, lleno de comentarios sociales oportunos. Muchos de los cineastas más celebrados, de Greta Gerwig a Jordan Peele, son jóvenes, lo que le da a la temporada de premios una vez dominada por Weinstein lo que muchos añoraban: nuevas voces.

El efecto dominó ha hecho del acoso sexual un tema recurrente en las alfombras rojas, las entrevistas de prensa y los programas de la TV nocturna, sitios típicamente más reservados para cotorreos banales. A veces ha llevado a interacciones incómodas como en un episodio reciente de "Fresh Air " de NPR, en el que Gerwig fue interrogada por el anfitrión Terry Gross sobre la decisión de su novio Noah Baumbach de trabajar con Dustin Hoffman. La entrevista, por la cual Gerwig fue ampliamente elogiada, fue un ejemplo de cómo la conversación sobre acoso sexual en Hollywood puede quitarle foco a las mejores películas del año.

Aun los eventos con menos sorpresas típicos de la temporada del Oscar — funciones seguidas de sesiones de preguntas y respuestas y paneles de discusión — ahora son territorio potencialmente tenso. En una exhibición por el 20mo aniversario de "Wag the Dog", el moderador John Oliver acribilló a Dustin Hoffman por una antigua denuncia de que manoseó a una pasante de 17 años en el plató de la película para TV de 1985 "Death of a Salesman" (“Muerte de un viajante”). Hoffman, quien ha negado tal acusación, es un posible candidato a mejor actor de reparto por su trabajo en "The Meyerowitz Stories" de Baumbach, por el cual recibió un premio Gotham.

Un publicista veterano de la temporada, que habló bajo la condición de anonimato para no influir en ninguna campaña, reconoció que algunos clientes se han preparado para hablar sobre acoso sexual. Pero el publicista dijo que el impacto de los escándalos en la contienda por el Oscar ha sido exagerado.

La cinta más oportuna para el momento post-Weinstein es "Three Billboards" de Martin McDonagh, en la que Frances McDormand interpreta a una madre encolerizada que sale a vengar la violación y asesinato de su hija. El director incluso ha imaginado una confrontación entre el personaje de McDormand, Mildred Hayes, y Weinstein. "Todos sabemos quién ganaría", dijo McDonagh.

Aun así, de momento, dos relatos vivaces y precisos sobre el paso a la madurez —"Call Me By Your Name" de Luca Guadagnino y "Lady Bird" de Gerwig— han arrasado con la mayoría de los premios. Tom O'Neil, el veterano analista de premios de Gold Derby, dijo que el amor temprano por estas "películas pequeñas de gran corazón", como las llamó, lo ha obligado a reexaminar su predicción inicial de gloria para "Three Billboards".

"Three Billboards" ganó en septiembre el premio de la audiencia del Festival Internacional de Cine de Toronto, que suele ser un fuerte indicador. Y muchos han visto a McDormand como la favorita indiscutible a mejor actriz. Pero los primeros premios de la temporada han recaído en Saoirse Ronan por "Lady Bird", Meryl Streep por "The Post" y Sally Hawkins por "The Shape of Water".

"Todavía podría irle muy bien. Le va a ir extremadamente bien en las nominaciones a los Globos de Oro" la próxima semana, dijo O'Neil. "Pero 'Three Billboards' podría simplemente ser demasiado negativa para los votantes del Oscar que buscan mensajes edificantes".

Otros filmes pueden verdaderamente reclamar el título de "la película del momento". ''Lady Bird", el debut de Gerwig como directora en solitario, se destaca, como escribió un columnista, por "reflejar de una manera tan genuina la experiencia y punto de vista de una mujer". Ninguna película capturó el espíritu del tiempo como "Get Out" de Jordan Peele, una cinta que presentó de manera ingeniosa los horrores realistas de ser negro en Estados Unidos. El drama de próximo estreno de Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono, "The Post", es tanto un homenaje a la libertad de prensa que regaña al presidente Donald Trump, como un relato de empoderamiento femenino encabezado por la Katharine Graham de Streep. "The Florida Project" de Sean Baker es una fábula alegre sobre las vidas de indigentes escondidos.

El comodín de mayor presupuesto, "Dunkirk" de Christopher Nolan, ha recibido pocas nominaciones hasta ahora, incluyendo una a los premios Critics' Choice como mejor película el miércoles. Todavía podría emerger por su maestría.

Pero no hay duda de que el ritmo normal de la temporada del Oscar ha sido afectado. Amazon, que en los últimos Oscar consiguió una nominación a mejor película por "Manchester by the Sea", está impulsando este año la comedia de Kumail Nanjiani "The Big Sick", aun cuando el director de Amazon Studios Roy Price renunció por denuncias de acoso sexual. Angelina Jolie, cuyo drama familiar sobre los Jemeres Rojos "First They Killed My Father" es la apuesta de Camboya al Oscar, estuvo entre las muchas mujeres que hablaron sobre sus experiencias con Weinstein.

Entre ahora y la ceremonia de los Premios de la Academia, prevista para el 4 de marzo, probablemente haya más revelaciones, dado el ritmo con el que han ido surgiendo hasta ahora.

