“Wonder Woman” se mantiene fuerte en taquilla

NUEVA YORK (AP) — El público para "Wonder Woman" se redujo menos en su segundo fin de semana en cartelera que para cualquier otra película de superhéroes en una década, dejando a la aclamada película de Warner Bros. en el primer puesto por venta de boletos.

"Wonder Woman" vendió 58,5 millones de dólares en boletos durante el fin de semana en Norteamérica, de acuerdo a cifras finales de taquilla divulgadas el lunes. Incluso en su segundo fin de semana "Wonder Woman" triunfó por encima de la recientemente estrenada, y muy criticada, "The Mummy", que tuvo un mal debut con 31,7 millones.

"The Mummy", protagonizada por Tom Cruise, es la primera película de "Dark Universe" de Universal, la apuesta de gran presupuesto de ese estudio cinematográfico para una serie de películas similares a las de Marvel pero con monstruos.

A continuación las 10 películas con mayores ingresos por taquilla en Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según cifras compiladas el lunes por comScore.

1. "Wonder Woman", 58,5 millones de dólares

2. "The Mummy", 31,6 millones

3. "Captain Underpants: The First Epic Movie", 12,1 millones

4. "Pirates Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 10,7 millones

5. "Guardians of the Galaxy Vol. 2", 6,3 millones

6. "It Comes At Night", 5,9 millones

7. "Baywatch", 4,6 millones

8. "Megan Leavey", 3,8 millones

9. "Alien: Covenant", 1,7 millones

10. "Everything, Everything", 1,6 millones