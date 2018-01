Más actores dicen arrepentirse de trabajar con Woody Allen

NUEVA YORK (AP) — Un creciente número de actores se están distanciando de Woody Allen, resaltando las interrogantes sobre el futuro del prolífico cineasta de 82 años en una Hollywood ahora sensible a las denuncias de conducta sexual inapropiada.

Timothee Chalamet dijo que donará su salario de una próxima película de Allen a organizaciones que luchan contra el acoso y abuso sexual. El astro revelación de "Call Me By Your Name" anunció el martes en Instagram que no quería beneficiarse de su trabajo en "A Rainy Day in New York" de Allen, que se rodó el año pasado.

Chalamet es tan solo el más reciente en expresar su arrepentimiento o culpa por haberse asociado profesionalmente con el director. En semanas recientes, Rebecca Hall, Mira Sorvino, Ellen Page, David Krumholtz y Griffith Newman se han distanciado de Allen o han prometido no volver a trabajar con él.