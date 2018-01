Tras inicio con humor Kidman se lleva Globo de Oro

Tras una alfombra roja teñida de negro por las actrices que usaron ese color para protestar contra el acoso sexual y la desigualdad de género, los Globos de Oro confrontaron la era post Harvey Weinstein con una ceremonia que por momentos era una especie de manifestación y por otros una fiesta.

“Buenas noches damas y los caballeros que quedan”, comenzó el anfitrión Seth Meyers en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Meyers, quien debutaba en su papel de maestro de ceremonias en los Globos de Oro, se metió de lleno en el tema de los escándalos sexuales que han sacudido a la industria y al “elefante” en la sala, Harvey Weinstein.

“Para los nominados masculinos en la sala esta noche esta es la primera vez en tres meses que no será aterrador escuchar su nombre leído en voz alta”, dijo Meyers.

Muy a modo el primer premio de la noche fue para una de las mujeres más poderosas de Hollywood: Nicole Kidman, por su actuación en "The Big Little Lies" de HBO, una serie que ella y Reese Witherspoon también produjeron. Kidman dijo que su triunfo se debía a “el poder de las mujeres”.

"Mantengamos este diálogo vivo”, dijo.

No parecía haber favoritos muy definidos, pero entre los primeros premios de la noche se cumplió uno para uno de los principales nominados, Sam Rockwell se llevó el premio al mejor actor de reparto por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Muchas estrellas femeninas llegaron a la alfombra roja acompañadas por activistas _ Michelle Williams desfiló con la fundadora del movimiento "Me Too" Tarana Burke, Meryl Streep con la activista por las trabajadoras domésticas Ai-jen Poo, Laura Dern con la activista por los agricultores Mónica Ramírez_ como parte del esfuerzo para que los Globos de Oro tengan la atención puesta en los escándalos por abuso y acoso sexual que han afectado a Hollywood y otras industrias.

“Nos sentimos un poco incentivadas en este momento en especial para unirnos en una gruesa fila negra”, dijo Streep.

Los Globos de Oro solían ser el terreno de Weinstein, cuya caída precipitó las acusaciones contra James Toback, Kevin Spacey y muchos más. Weinstein se impuso durante dos décadas con triunfos en los Globos de Oro así como por su manera de manejar a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo de 89 integrantes que organiza los Globos de Oro.

Ashley Judd, la primera estrella prominente en denunciar a Weinstein, y Salma Hayek, quien escribió un editorial el mes pasado sobre su pesadilla con el productor, llegaron juntas a la alfombra roja.

