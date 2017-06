“La tortuga roja” busca armonía con la naturaleza

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Para el director holandés Michael Dudok de Wit la armonía entre la naturaleza y el hombre, reflejada en su película animada “La tortuga roja”, se ha perdido.

“Siento que como humanos nos hemos olvidado que somos parte de la naturaleza, nunca hemos dejado de serlo y siempre lo seremos, pero lo hemos olvidado”, dijo en entrevista con The Associated Press desde Gran Bretaña.

La cinta, que estuvo nominada al Oscar y se estrena este fin de semana en las salas mexicanas, fue producida por el legendario estudio japonés Ghibli que también ha estado detrás de películas como “El viaje de Chihiro” y “Mi vecino Totoro”.

En ella un hombre naufraga y llega a una isla tropical donde conoce a una gran tortuga roja que se convierte en una mujer y con quien tiene un hijo.

“El hombre simboliza la civilización, de ahí viene... La mujer simboliza la naturaleza”, dijo Dudok de Wit. “El hijo de alguna manera es la fusión de los dos, es totalmente humano pero no está civilizado”.

El hijo es un gran nadador, el mar es su elemento y puede entender a las tortugas. Es la armonía entre el hombre y la mujer, agregó el director.

Aunque la historia suena como una leyenda asiática la idea provino de un personaje totalmente occidental: Robinson Crusoe. Dudok de Wit se preguntaba cómo reaccionaría un hombre ante una situación tan extrema como estar solo en una isla.

Hacer una película donde no existe el diálogo fue todo un reto. Los personajes gritan, hacen sonidos, pero no hablan. “No se sentía bien, los cambiamos y lo intentamos pero no se sentía bien. Al final de cuentas mis productores japoneses me llamaron y dijeron ‘hemos estado pensando en los diálogos y por qué no mejor los quitamos todos’”, recordó Dudok de Wit.

En la producción se esmeraron para que el lenguaje corporal y los gestos fueran claros, dando como resultado una historia con un idioma universal.

Otro de los puntos destacados de la cinta es la textura de los dibujos, similar a una acuarela. En director usó carboncillo, que se puede notar especialmente en las escenas nocturnas, para resaltar el grano del papel y darle una dimensión mayor al dibujo.

“Escaneamos todos los dibujos en grafito blanco y negro y coloreamos todo con Photoshop... La belleza del grafito es que en unos pocos minutos puedes hacer muchas de las partes”, explicó.

El coloreado con Photoshop fue lo más lento. A pesar de esta tecnología la película fue hecha casi en su totalidad con técnicas clásicas de dibujo bidimensional, indicó el director.

“A los humanos nos encantan los dibujos, la estilización de la realidad”, dijo el director. “Me gustan los dibujos porque no son perfectos, la animación por computadora puede ser demasiado perfecta, demasiado limpia”.

La única excepción son las tortugas que fueron hechas por computadora ya que era muy difícil animar su figura moviéndose lentamente. “Le decía a los encargados del arte por computadora ‘por favor, esto tiene que mantenerse en el estilo de la película, se tiene que ver tan natural que solo los expertos puedan notarlo’”.

El director tardó unos cuatro años en desarrollar la historia y la siguiente fase fue hacer una versión muy básica de la película y buscar financiamiento. Finalmente el equipo de dibujantes trabajó en el sur de Francia por unos tres años.

“Todavía me cuesta trabajo creerlo porque son muy grandes y sus películas son adoradas en Europa y son enormes en Asia”, dijo el director sobre Ghibli. “Un día de manera totalmente inesperada me mandaron una carta para invitarme a trabajar con ellos, dijeron ‘no prometemos nada, quizá no funcione pero intentémoslo’”.

Este es el primer largometraje del director y la primera colaboración del estudio con un cineasta no japonés.

“Lo importante es que uno no sea de un país u otro sino que se sientan profundamente conectados con la obra del artista”, dijo Dudok de Wit, cuyo cortometraje “Father and Daughter” se puede encontrar en YouTube.

El resultado les valió su nominación al Oscar en la categoría mejor película animada que finalmente se llevó “Zootopia”.

“Fue fantástico cuando escuché cuando fuimos nominados... pero para ser honestos no tenía ilusiones. Sabía que una película de animación por computadora ganaría, eso ha pasado en los últimos 10 años”, dijo Dudok de Wit.