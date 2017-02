635x357 Andre Holland de "Moonlight" regresa a Broadway. MARK KENNEDY (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Alguien importante faltó cuando el elenco y los creadores del filme "Moonlight" subieron con alegría a recibir el Globo de Oro a la mejor película de drama el mes pasado en el hotel Beverly Hilton en California.

Era el astro emergente Andre Holland y tuvo una buena razón para perderse la fiesta: estaba al otro lado del país, trabajando en su actual empleo: la obra de teatro de August Wilson "Jitney" en Broadway.

"En el intermedio, recuerdo que miré mi teléfono y tenía mensajes de gente que decía, '¡Dios mío! ¿Dónde estás?' '¿Qué está pasando?' '¿Quién va a ganar?'. Pero no vi nada de eso hasta después de la función", dijo.

Holland, cuyos créditos incluyen las películas "Selma" y "42" la serie de Cinemax "The Knick" junto a Clive Owen, no es el tipo de actor que falta a su trabajo, ni siquiera por un trofeo. Es muy selectivo y está determinado a seguir creciendo.

"El tiempo es algo muy importante para mí", expresó. "Es limitado y no quiero gastar el poco que tengo haciendo cosas en las que no creo".

Definitivamente cree en Wilson, a quien considera "uno de los mejores dramaturgos que jamás hayan vivido". Holland debutó en Broadway en el 2009 con "Joe Turner's Come and Gone" de Wilson y regresa para interpretar un joven en una compañía de taxis en busca de una vida mejor.

Su compañero de reparto John Douglas Thompson, quien interpreta a la figura paterna del personaje de Holland, dijo que la atención que el joven actor ha recibido en el cine por "Moonlight" y en el teatro por "Jitney " es muy merecida.

"Es difícil encontrar jóvenes actores que pueden hacer las dos cosas con tanto carisma, tanto profesionalismo, tantas habilidades brillantes de actuación", dijo Thompson. "Creo que es un gran momento para que el público vea a este joven y tenga una buena probada de su talento".

Los cinéfilos ya lo han podido constatar en "Moonlight", el aclamado retrato de Barry Jenkins de un joven negro que crece en barrios conflictivos de Miami. Aunque Holland solo aparece en el último tercio de la película, logra una actuación llena de humanismo, dolor, amor, curiosidad y bondad.

Holland reconoce al dramaturgo Tarell McCraney por crear un personaje tan bien dibujado y espera que el éxito de "Moonlight" pueda inspirar más miradas poderosas a la sociedad. "Creo que esta película sigue siendo un éxito, espero que cree una plataforma para que otras personas plasmen sus historias", dijo.

Holland, quien creció en un pequeño pueblo fuera de Birmingham, Alabama, se graduó de la Universidad de Florida State y estudió una maestría en la Universidad de Nueva York. Reconoce a sus padres, quienes trabajaban en fábricas, por creer en su talento.

Su madre lo llevó a ver "The Piano Lesson" de Wilson en el Festival Alabama Shakespeare. "Fue la primera vez que he visto personajes negros en el escenario que vivían una experiencia que era completa y épica pero que también me parecía familiar", dijo. "Fue la primera vez que recuerdo haberme visto haciendo ese trabajo y ver que había un camino para mí".

Después, cuando regresó a su casa de unas vacaciones en la universidad en 2001, su madre le mostró una fotografía en el The Birmingham News del actor británico Adrian Lester sosteniendo una calavera. Resultó ser la calavera de Yorick y Lester, quien es de raza negra, interpretaba a Hamlet en el Festival Shakespeare de Chicago.

"Lo vi y pensé, 'un momento, ese es Hamlet y él es negro. ¿Cómo es posible?' Nunca se me había ocurrido que eso fuera posible", dijo.

Al notar su emoción la madre de Holland le rentó un auto, le dio dinero y lo mandó a Chicago al día siguiente. Él consiguió un boleto de último minuto. "Nunca lo olvidaré, ver a Adrian Lester salir y caminar por el centro del escenario y recitar el monólogo de 'Ser o no ser', estaba en lágrimas", dijo.

"Mi madre y mi padre han estado ahí para mí desde el día uno y sé que sin ellos nada de esto sería posible", dijo. "Quiero hacer cosas de las que estén orgullosos".

En una de esas vueltas raras que da la vida, Holland compite por "Moonlight" en esta temporada de premios contra la adaptación de "Fences" de Wilson, una obra de teatro que adora e incluso usó uno de sus monólogos para ser admitido en una escuela de teatro. La película también le encantó.

"Les voy a ellos y sigo apoyándolos aunque también le voy a 'Moonlight''', dijo riendo. "Espero que la gente que vio y disfrutó 'Fences' venga a ver 'Jitney' también, son obras complementarias".

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits