G.Bretaña: Críticos elogian nuevo musical sobre Tina Turner

LONDRES (AP) — Los críticos del teatro británico están elogiando una nueva obra musical sobre la vida de Tina Turner, que también cuenta con la aprobación de la estrella misma.

Turner estuvo entre el público la noche inaugural de "Tina" en el Teatro Aldwych en Londres. Tras la función del martes, dijo bromeando que ha “encontrado un reemplazo " en Adrienne Warren, quien da vida a la estridente cantante en el musical.

El espectáculo muestra los inicios de Turner en un pequeño pueblo de Tennessee, su formación musical junto a su abusivo esposo Ike Turner y su ascenso al estrellato como solista en los 80 con éxitos como "What's Love Got to Do With It?".

Es un relato crudo con canciones ponderosas y una actuación de Warren que el periódico The Guardian calificó como "simplemente extraordinaria".

Turner dijo que el mensaje del espectáculo es que "es posible convertir el veneno en medicina".